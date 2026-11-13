Messina, stato di agitazione nei Parchi archeologici di Naxos-Taormina, Tindari ed Eolie: «Senza garanzie sui contratti non c’è turismo»

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MESSINA – Scatta ufficialmente lo stato di agitazione per decine di lavoratrici e lavoratori impiegati nei servizi in appalto presso i Parchi archeologici di Naxos e Taormina, di Tindari e delle Isole Eolie. A proclamarlo sono la Cgil Messina, la Filcams Cgil e la Fp Cgil, attraverso una nota sindacale inviata all’assessore regionale ai Beni Culturali Francesco Paolo Scarpinato, ai vertici del Dipartimento, alle direzioni degli enti e alle società concessionarie Aditus e Civita.

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Al centro della protesta vi è l’avvicinarsi delle scadenze delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi culturali e di accoglienza, a fronte di mesi di richieste e solleciti formali rimasti finora senza riscontro istituzionale.

Il nodo dei bandi e l’allarme sul contratto nazionale

Secondo quanto denunciato dalle sigle sindacali, sull’iter dei nuovi appalti pesa una grave carenza di trasparenza – aggravata dal diniego dell’Amministrazione a rilasciare il parere legale relativo ai contratti nazionali applicati (nota n. 3315 del 24 giugno 2026) – e il rischio concreto che nelle prossime aggiudicazioni venga adottato un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) diverso e meno tutelante rispetto a quello attuale, con pesanti ricadute economiche e normative sul personale.

Preso atto del recente decreto (D.A. n. 52/GAB del 9 novembre 2026) con cui è stata nominata la nuova direttrice del Parco Archeologico di Naxos e Taormina, Adriana Pizzino, i sindacati chiedono ora l’immediata apertura di un tavolo di confronto:

«Non è accettabile che da mesi chiediamo un confronto istituzionale e ci venga negato persino l’accesso agli atti sui pareri legali relativi al contratto da applicare nelle nuove gare», interviene Stefania Radici, della segreteria confederale Cgil Messina. «Il punto nodale è l’equivalenza contrattuale: non permetteremo che, sulla pelle delle lavoratrici e dei lavoratori, si giochi al ribasso sostituendo l’attuale contratto con uno peggiorativo. La nomina della nuova direzione del Parco di Naxos deve segnare immediatamente l’apertura di un tavolo trasparente per garantire i livelli retributivi e le professionalità maturate in questi anni».

«Senza continuità occupazionale il sistema turistico rischia di fermarsi»

Le organizzazioni sindacali puntano il dito anche contro l’attenzione mediatica riservata ai beni culturali soltanto in occasione di emergenze o casi di cronaca, dimenticando chi garantisce quotidianamente l’apertura e la fruizione dei siti simbolo della provincia messinese:

Il peso sul comparto turistico: «Si parla tantissimo di cultura e di tutela del nostro patrimonio soltanto quando esplodono scandali gestionali o casi mediatici come quelli che hanno riguardato il Museo Regionale di Messina. Ma la cultura vive grazie a chi, ogni giorno, accoglie i visitatori a Taormina, a Giardini Naxos, a Tindari e alle Eolie», dichiara Damiano Di Giovanni della Filcams Cgil Messina. «La nostra campagna nazionale “Non c’è turismo senza di noi” non è uno slogan, ma una realtà concreta: questi lavoratori non hanno alcuna certezza sul proprio futuro a ridosso delle nuove gare d’appalto. Senza il rispetto dei loro diritti e senza continuità occupazionale, l’intero sistema turistico e culturale del territorio è destinato a fermarsi».

«Si parla tantissimo di cultura e di tutela del nostro patrimonio soltanto quando esplodono scandali gestionali o casi mediatici come quelli che hanno riguardato il Museo Regionale di Messina. Ma la cultura vive grazie a chi, ogni giorno, accoglie i visitatori a Taormina, a Giardini Naxos, a Tindari e alle Eolie», dichiara della Filcams Cgil Messina. «La nostra campagna nazionale “Non c’è turismo senza di noi” non è uno slogan, ma una realtà concreta: questi lavoratori non hanno alcuna certezza sul proprio futuro a ridosso delle nuove gare d’appalto. Senza il rispetto dei loro diritti e senza continuità occupazionale, l’intero sistema turistico e culturale del territorio è destinato a fermarsi». La qualità del servizio pubblico: «Parliamo di un settore di primario interesse pubblico e di siti che rappresentano il biglietto da visita della Sicilia nel mondo», sottolinea Elena De Pasquale della Fp Cgil Messina. «La qualità dei servizi culturali offerti alla collettività cammina di pari passo con la tutela e il riconoscimento economico di chi vi opera. Il confronto sindacale non è un fastidioso adempimento burocratico, ma uno strumento indispensabile di democrazia e trasparenza. Proclamiamo lo stato di agitazione perché chi governa questi processi si assuma subito la responsabilità di garantire il futuro di queste persone».

In attesa di una convocazione urgente da parte dell’Assessorato regionale e delle direzioni competenti, Cgil, Filcams e Fp Messina annunciano che, in assenza di risposte concrete in tempi brevi, saranno messe in campo tutte le iniziative di mobilitazione necessarie a tutela dei lavoratori.

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