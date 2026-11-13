Allarmi bomba nelle scuole, Palazzo Chigi: «Niente evacuazioni senza elementi concreti»

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Niente evacuazioni automatiche degli edifici scolastici in caso di nuove minacce di bomba inviate via email. È questa la linea indicata dal governo dopo l’ondata di segnalazioni che ha interessato migliaia di scuole italiane. Palazzo Chigi chiarisce che, in assenza di elementi concreti che facciano ipotizzare un pericolo reale, le attività devono proseguire regolarmente.

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La questione è stata affrontata dalla premier Giorgia Meloni nel confronto con le opposizioni e sarà al centro del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (Cisr), convocato a livello tecnico per definire un protocollo operativo comune.

Secondo quanto comunicato dalla Presidenza del Consiglio, il protocollo prevede che la semplice ricezione di email massive contenenti minacce non comporti automaticamente l’evacuazione degli edifici. Resta comunque la possibilità per i prefetti di disporre lo sgombero quando siano disponibili elementi specifici e fondati che configurino un rischio effettivo.

Le segnalazioni arrivate nella mattinata sono state, secondo il dato provvisorio diffuso da Palazzo Chigi, 1.803 e hanno riguardato istituti scolastici in diverse zone d’Italia.

Il governo, attraverso i ministri dell’Interno e dell’Istruzione, ha informato prefetti e dirigenti scolastici, invitandoli a garantire il regolare svolgimento delle lezioni, salvo diverse disposizioni motivate dalle valutazioni delle autorità territoriali.

Palazzo Chigi ha inoltre precisato che alcune evacuazioni decise dai dirigenti scolastici sono state disposte immediatamente dopo l’arrivo delle email, prima ancora che fossero ricevute le indicazioni ministeriali.

L’obiettivo del nuovo protocollo è uniformare le procedure di intervento, evitando allarmismi e interruzioni ingiustificate delle attività scolastiche, senza abbassare il livello di attenzione davanti a eventuali minacce concrete.

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