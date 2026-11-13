Stragi di mafia e depistaggi: sei indagati a Caltanissetta

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Quarant’anni di misteri, silenzi e rapporti ancora da chiarire. La Procura di Caltanissetta torna a indagare su una delle pagine più oscure della storia italiana: le stragi di mafia del 1992, l’isolamento di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e i presunti depistaggi che hanno accompagnato le indagini sulla strage di via D’Amelio. Sono sei le persone finite sotto inchiesta, tra cui l’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro e il collaboratore di giustizia Totuccio Contorno, conosciuto negli ambienti di Cosa nostra con il soprannome di «Coriolano della Floresta».

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Al centro dell’inchiesta ci sarebbero i rapporti tra De Gennaro, Contorno e Arnaldo La Barbera, l’ex capo della squadra mobile di Palermo considerato una figura centrale nel depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio, attraverso la costruzione del falso collaboratore di giustizia Vincenzo Scarantino.

La vicenda affonda le radici nel 1989, quando Contorno venne arrestato in Sicilia insieme al cugino Gaetano Grado. Un episodio che, a distanza di quasi quarant’anni, presenta ancora numerosi interrogativi. Negli anni successivi, mentre Falcone e Borsellino conducevano le loro battaglie giudiziarie, si susseguirono episodi inquietanti: dal fallito attentato dell’Addaura alle lettere del cosiddetto «corvo di Palermo», utilizzate per delegittimare il lavoro dei magistrati. Tra queste, anche riferimenti al ritorno in Sicilia di Contorno.

L’inchiesta nissena punta ora a chiarire cosa sia accaduto anche sul fronte della documentazione riservata. Secondo le ipotesi investigative, dopo le perquisizioni negli ambienti legati ai servizi segreti per cercare l’agenda rossa di Borsellino, alcuni documenti sarebbero stati occultati o sottratti. Parte del materiale, recuperato dai carabinieri del Ros, riguarderebbe anche atti giudiziari e articoli di stampa sull’arresto di Contorno nel 1989. Altri documenti sarebbero stati distrutti perché ritenuti «delicati».

Gli investigatori stanno inoltre approfondendo l’ipotesi di una fuga di notizie sull’indagine, che avrebbe consentito di anticipare alcune mosse della Procura. Tra le persone coinvolte viene citata anche Donatella Peruzzi, in servizio negli ambienti dell’intelligence, per il presunto occultamento di documentazione.

Un altro capitolo riguarda le conversazioni intercettate di De Gennaro, che avrebbe manifestato preoccupazione dopo aver appreso delle perquisizioni legate alla ricerca dell’agenda rossa.

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