Oncologia a Siracusa, Germano (Noi Moderati) al sit-in davanti all’Umberto I: «Basta annunci, sulla camera bianca l’Asp dia tempi certi»

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SIRACUSA / POLITICA & SANITÀ – Una presa di posizione netta contro i ritardi burocratici e gli annunci rimasti sulla carta. Questa mattina Noi Moderati ha preso parte al sit-in organizzato davanti all’ospedale Umberto I di Siracusa su invito del comitato promosso dalla famiglia Bosco di Priolo Gargallo, nato per sollecitare risposte concrete sulla mancata attivazione della camera bianca destinata alla preparazione dei farmaci oncologici.

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A farsi portavoce delle istanze dei pazienti e dei loro familiari è Germano (Noi Moderati), che sottolinea il valore umano e trasversale di una mobilitazione che chiama in causa i vertici sanitari provinciali:

«Abbiamo scelto di esserci perché questa è una battaglia che riguarda tutti, al di là delle appartenenze politiche. Purtroppo, oggi le malattie oncologiche coinvolgono tantissime famiglie e, quando una persona si ammala, a soffrire non è soltanto il paziente, ma anche chi gli sta accanto e lo accompagna quotidianamente nel percorso di cura. Trovo assurdo e vergognoso che, a distanza di oltre quattro mesi da un comunicato della direzione generale dell’Asp di Siracusa, nel quale si annunciava l’impegno a rendere operativa la camera bianca anche nel capoluogo, non siano ancora arrivati risultati concreti».

La raccolta firme e l’affondo contro l’onorevole Tiziano Spada

Nel ripercorrere le tappe della vertenza, l’esponente di Noi Moderati ricorda la petizione avviata sei mesi fa sul territorio – capace di raccogliere oltre 1.200 firme in appena tre o quattro giorni nei comuni del Siracusano – e rivolge una dura critica al deputato regionale Tiziano Spada, accusato di aver intestato a sé una risoluzione del problema mai avvenuta nei fatti:

Le rivendicazioni politiche: «Non posso poi non sottolineare un altro aspetto che considero particolarmente grave: alcuni rappresentanti politici avevano rivendicato pubblicamente questa battaglia, lasciando intendere che il problema fosse ormai risolto grazie al loro intervento. Mi riferisco, per esempio, al deputato regionale Tiziano Spada. A oggi, però, la situazione non risulta risolta e questa mattina l’onorevole Spada non era neppure presente alla manifestazione».

«Non posso poi non sottolineare un altro aspetto che considero particolarmente grave: alcuni rappresentanti politici avevano rivendicato pubblicamente questa battaglia, lasciando intendere che il problema fosse ormai risolto grazie al loro intervento. Mi riferisco, per esempio, al deputato regionale Tiziano Spada. A oggi, però, la situazione non risulta risolta e questa mattina l’onorevole Spada non era neppure presente alla manifestazione». No alle passerelle sulla pelle dei malati: «Credo che su temi così delicati la politica debba avere il coraggio di assumersi le proprie responsabilità. Non si possono fare annunci, rivendicare risultati e poi lasciare che siano ancora una volta i pazienti e le loro famiglie a dover scendere in piazza per chiedere ciò che dovrebbe essere garantito. La sanità non può essere terreno di propaganda. Quando si parla di persone che affrontano una malattia oncologica, non contano le bandiere politiche, le dichiarazioni o le passerelle. Contano i fatti, i servizi e le risposte che le istituzioni riescono a dare».

La richiesta di chiarezza all’Asp di Siracusa

Da qui l’appello diretto ai vertici dell’Azienda Sanitaria Provinciale affinché venga fatta piena luce sullo stato dei lavori e sul cronoprogramma per l’entrata in funzione del laboratorio:

«Chiediamo alla direzione generale dell’Asp di Siracusa di chiarire quali interventi siano stati realizzati fino a oggi, quali siano gli eventuali ostacoli ancora presenti e, soprattutto, quando la camera bianca potrà diventare finalmente operativa. Come Noi Moderati, oggi abbiamo voluto portare il nostro contributo e testimoniare concretamente la nostra vicinanza a chi soffre. Ma non intendiamo fermarci qui. Continueremo a sostenere questa battaglia, perché non condividiamo il modo in cui la vicenda è stata gestita fino a oggi e perché riteniamo che i cittadini meritino rispetto, trasparenza e risposte certe», conclude Germano.

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