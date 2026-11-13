Siracusa, danneggiano la recinzione di un agrumeto a Belvedere e rubano 300 chili di arance: denunciati due 65enni

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SIRACUSA / CRONACA – Avrebbero tagliato la rete di recinzione per introdursi in un fondo agricolo e fare incetta di agrumi, ma gli accertamenti dei militari dell’Arma li hanno incastrati. I Carabinieri della Stazione di Belvedere hanno denunciato in stato di libertà due uomini di 65 anni, entrambi originari di Siracusa e già noti alle forze dell’ordine per precedenti penali legati a reati contro la persona e il patrimonio, ritenuti responsabili in concorso di furto aggravato.

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L’attività investigativa ha preso avvio a seguito della denuncia formalizzata da un imprenditore agricolo del posto, proprietario di un terreno coltivato ad agrumeto in contrada Chiusazza, nella frazione siracusana di Belvedere.

Il raid notturno in contrada Chiusazza

Secondo quanto ricostruito dai militari al termine degli approfondimenti investigativi, il colpo risale alla notte del 17 ottobre scorso. I due sessantacinquenni, dopo aver forzato e danneggiato la rete metallica posta a protezione della proprietà privata, si erano introdotti all’interno dell’agrumeto riuscendo a raccogliere e asportare circa 300 chilogrammi di arance.

Grazie agli elementi raccolti sul luogo del furto e alle successive verifiche condotte sul territorio, i Carabinieri sono riusciti a risalire all’identità dei due presunti autori, deferendoli all’Autorità Giudiziaria.

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