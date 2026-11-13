William salvato in Australia da un drone

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William, un diciassettenne autistico, è stato ritrovato vivo il 12 novembre 2026 dopo aver trascorso sei giorni disperso nella foresta australiana, nella regione di Gippsland (Victoria). Contrariamente a quanto inizialmente diffuso, le immagini del salvataggio non sono state riprese da un drone, ma dalle telecamere di un elicottero della polizia.

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La scomparsa: Il ragazzo si era allontanato venerdì 6 novembre da un campeggio vicino a Walhalla, a est di Melbourne, indossando solo pantaloncini e scarponi da lavoro e senza cellulare.

Le difficoltà: È sopravvissuto per quasi una settimana in un ambiente ostile, con temperature notturne scese fino a 3 °C. Dopo aver camminato a lungo, è caduto lungo un pendio, bloccandosi.

Il ritrovamento e il recupero

L’individuazione: Giovedì 12 novembre, l’equipaggio della polizia aerea ha notato una cassetta da pesca e, ingrandendo l’inquadratura, ha scoperto William disteso su una roccia in un ruscello.

Il salvataggio: Visto l’elicottero, il giovane ha sollevato il pugno in segno di sollievo ed è stato recuperato tramite verricello. È stato poi trasportato in ospedale per curare tagli e gravi ustioni solari prima di ricongiungersi con la madre.

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