Indagini a Roma sulla morte di una 15enne

Read this article in English→

L’ipotesi del bullismo legato al percorso di transizione

La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta per fare luce sul suicidio di una adolescente di 15 anni, avvenuto due giorni fa nel condominio della zona Nord della Capitale in cui viveva con i genitori. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, la giovane aveva intrapreso un percorso di transizione di genere e, proprio per questa sua scelta, sarebbe stato ripetutamente presa di mira da alcuni coetanei.

Pubblicità

L’inchiesta per istigazione al suicidio

Il sostituto procuratore Antonio Clemente ha aperto un fascicolo contro ignoti con l’ipotesi di reato di istigazione al suicidio. Le indagini sono state affidate agli agenti del commissariato Flaminio Nuovo, chiamati a ricostruire il contesto in cui è maturato il gesto estremo e a verificare se gli episodi di bullismo denunciati dai familiari abbiano avuto un ruolo determinante.

Il biglietto d’addio e l’analisi del telefono

Al vaglio degli inquirenti ci sono diversi elementi raccolti nell’abitazione, tra cui un biglietto lasciato dalla adolescente prima di morire, nel quale comparirebbe il riferimento a una persona specifica. Inoltre, è stato sequestrato il telefono cellulare: l’analisi di chat, messaggi e social network servirà a cercare riscontri oggettivi sulle presunte vessazioni subite. Nel frattempo, la magistratura rimane in attesa dei risultati dell’autopsia.

La reazione degli studenti: “Subito carriere alias ed educazione affettiva”

La tragedia ha suscitato una forte reazione nel mondo scolastico. Simone Montori, coordinatore regionale della Rete degli Studenti Medi del Lazio, ha espresso rabbia e dolore per l’accaduto, sottolineando come le discriminazioni e la mancanza di spazi sicuri pesino gravemente sulla vita dei più giovani.

In una nota ufficiale, il sindacato studentesco ha chiesto un intervento concreto al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, sollecitando l’attivazione delle carriere alias in tutti gli istituti e l’introduzione di percorsi strutturati di educazione sessuale e affettiva. Temi che saranno al centro della mobilitazione prevista per il prossimo 20 novembre, in occasione dello sciopero studentesco.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale