Deflagra all’alba una bombola di gas in una villetta di Trigoria, grave un 69enne

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L’incidente in via del Fosso di Radicelli, nella zona di Colle dei Pini. L’uomo è stato trasportato d’urgenza dai familiari all’ospedale Sant’Eugenio in codice rosso.

Un forte boato ha interrotto il sonno dei residenti nella zona sud di Roma nelle prime ore di questa mattina. Intorno alle 7:00, un’esplosione si è verificata all’interno di una villetta situata in via del Fosso di Radicelli, nell’area residenziale di Colle dei Pini, al confine tra Trigoria e Castel di Decima (IX Municipio).

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Secondo le prime ricostruzioni, la deflagrazione sarebbe stata innescata da una fuga di GPL proveniente da una bombola domestica. Nell’incidente è rimasto gravemente ferito il proprietario di casa, un uomo di 69 anni. Prima ancora che i mezzi di soccorso giungessero sul posto, i familiari hanno caricato l’uomo in auto per trasportarlo d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio, dove i medici lo hanno preso in carico assegnandogli un codice rosso.

Lanciato l’allarme, sul luogo dell’esplosione sono intervenuti i sanitari dell’Ares 118, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. La squadra 11A, supportata da un’autobotte, è tuttora impegnata nelle delicate operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’immobile e dell’area circostante, mentre gli agenti effettuano i rilievi necessari a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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