CRONACA | Siracusa, scontro tra auto e moto in viale Teracati: due feriti

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SIRACUSA / CRONACA – È di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella serata di oggi in viale Teracati, a Siracusa. Per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Municipale, un’autovettura e uno scooter sono entrati in collisione all’imbocco della rotatoria.

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[Immagine: Rilievi della Polizia Municipale e mezzi di soccorso sul luogo di un incidente stradale urbano]

I soccorsi al pronto soccorso dell’Umberto I e il nodo sicurezza

Ad avere la peggio nell’impatto è stato il conducente del mezzo a due ruote, preso in carico dai sanitari del 118 e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I per gli accertamenti e le cure del caso. Sul posto si è reso necessario anche l’intervento di una seconda ambulanza per prestare soccorso al conducente dell’automobile.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla pericolosità di quel tratto stradale: la rotatoria di viale Teracati è infatti teatro frequente di sinistri nel corso della settimana, spesso riconducibili a imprudenza alla guida, velocità sostenuta e mancato rispetto delle precedenze.

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