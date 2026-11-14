CRONACA | Giallo della ricina a Pietracatella: nuove audizioni in Questura e analisi irripetibili a Berlino

Read this article in English→

CAMPOBASSO / CRONACA – Nuovi sviluppi investigativi e accertamenti scientifici ad alta complessità nell’inchiesta sulla tragica morte di Antonella Di Ielsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, decedute rispettivamente il 28 e il 27 dicembre 2025 a Pietracatella, in provincia di Campobasso, a causa di una grave intossicazione da ricina.

Pubblicità

Mentre gli inquirenti continuano a scavare nella rete di relazioni della famiglia, l’indagine coordinata dalla Procura di Larino si appresta a vivere un passaggio cruciale sul fronte tecnico-forense con una trasferta in Germania.

[Immagine: Un laboratorio della Polizia Scientifica impegnato in accertamenti forensi su reperti sequestrati]

Ascoltato un tecnico dell’Istituto Agrario di Riccia

Sul fronte testimoniale, negli uffici della Squadra Mobile di Campobasso è stato sentito come persona informata sui fatti un tecnico di laboratorio dell’Istituto Agrario di Riccia. L’uomo, residente a Pietracatella e marito di un’amica di lunga data di Gianni Di Vita, è giunto in Questura intorno alle 11 a bordo di un’auto della Polizia per uscirne poco dopo le 12:20; sul contenuto del colloquio vige al momento il massimo riserbo.

Lo stesso istituto scolastico era già stato interessato, lo scorso 13 ottobre, da accertamenti informatici disposti dalla Procura: gli investigatori avevano acquisito dati dal sistema centrale della scuola — composto da 71 computer — per verificare eventuali ricerche online legate alla ricina, alla pianta del ricino o l’uso di browser di navigazione anonima come Tor. Parallelamente, negli ultimi giorni sono stati ascoltati anche amici e insegnanti di Sara e Alice Di Vita per ricostruire frequentazioni e abitudini familiari prima della tragedia, con ulteriori audizioni già calendarizzate per la prossima settimana.

Cinque reperti al Robert Koch Institut di Berlino

Il 19 e 20 novembre, l’attività investigativa si sposterà nei laboratori del Robert Koch Institut di Berlino. Gli uomini della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica di Campobasso, in sinergia con la Polizia tedesca, effettueranno esami mirati alla ricerca di impronte digitali latenti e tracce biologiche su cinque reperti prelevati il 30 luglio scorso nell’abitazione della famiglia Di Vita in via Risorgimento (dissequestrata il 6 novembre), selezionati tra i 131 campioni complessivamente raccolti:

Un sacchetto rosa contenente kefir, rinvenuto sulle scale;

Un cestino della spazzatura;

Una borraccia trovata sul pavimento tra un comodino e un letto;

Una bottiglia giallastra con liquido e sedimenti sul fondo;

Una confezione di guanti da lavoro.

Esami forensi prima della ricerca della tossina e i due filoni d’inchiesta

La scelta di procedere preventivamente con i rilievi dattiloscopici e biologici nasce da una specifica indicazione tecnica degli specialisti del Robert Koch Institut: le analisi chimiche necessarie a rilevare la presenza della ricina rischierebbero infatti di alterare o distruggere eventuali tracce biologiche e impronte ancora presenti sulle superfici. Per questo motivo, la procuratrice di Larino Elvira Antonelli ha disposto che vengano eseguiti prima gli esami forensi. Le operazioni prenderanno il via alle 10 del 19 novembre, saranno integralmente videoregistrate e — trattandosi di accertamenti tecnici irripetibili — vedranno la partecipazione dei legali e dei consulenti di parte, con deposito dei verbali entro cinque giorni.

L’inchiesta procede intanto su due distinti binari: da un lato l’ipotesi di duplice omicidio volontario aggravato dall’uso di veleno, al momento a carico di ignoti; dall’altro l’accertamento di eventuali responsabilità sanitarie, filone che vede indagati per omicidio colposo cinque operatori dell’ospedale Cardarelli in relazione al decesso di madre e figlia e alle lesioni riportate da Giovanni Di Vita.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale