SPORT | Pallanuoto, il derby siciliano va al Telimar: Ortigia battuta 10-5

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PALERMO / SPORT – Un’Ortigia sottotono, lontana dalla versione brillante ammirata fino a questo momento della stagione, cede nel derby siciliano contro un Telimar lucido e determinato, capace di imporsi per 10-5 grazie a una difesa ad alta intensità e alla capacità di capitalizzare gli errori avversari.

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Per gli uomini guidati da Hrvoje Koljanin, reduci da una settimana complessa tra acciacchi fisici e sindromi influenzali, la sconfitta matura soprattutto nella seconda metà dell’incontro, dopo una prima parte giocata sul filo dell’equilibrio.

[Immagine: Una fase di gioco del derby siciliano di pallanuoto tra Telimar e Circolo Canottieri Ortigia 1928]

Nei primi due tempi la gara viaggia sui binari della parità, con le due difese attente ad arginare le conclusioni avversarie e i portieri protagonisti:

Al termine dell’incontro, il tecnico dell’Ortigia Hrvoje Koljanin riconosce senza alibi i meriti degli avversari e individua nella scarsa concretezza con l’uomo in più la chiave della battuta d’arresto:

«Abbiamo meritato di perdere. Alcune delle cose che abbiamo preparato in settimana non le abbiamo messe in pratica come dovevamo. Oggi il Telimar è stato migliore di noi, ma nonostante questo abbiamo avuto delle buone occasioni durante la gara: il problema è che le abbiamo sprecate e questo ci ha fatto perdere fiducia, portandoci a non pensare più in modo positivo rispetto alla prima parte del match».