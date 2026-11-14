SPORT | Pallanuoto, il derby siciliano va al Telimar: Ortigia battuta 10-5

PALERMO / SPORT – Un’Ortigia sottotono, lontana dalla versione brillante ammirata fino a questo momento della stagione, cede nel derby siciliano contro un Telimar lucido e determinato, capace di imporsi per 10-5 grazie a una difesa ad alta intensità e alla capacità di capitalizzare gli errori avversari.
Per gli uomini guidati da Hrvoje Koljanin, reduci da una settimana complessa tra acciacchi fisici e sindromi influenzali, la sconfitta matura soprattutto nella seconda metà dell’incontro, dopo una prima parte giocata sul filo dell’equilibrio.
[Immagine: Una fase di gioco del derby siciliano di pallanuoto tra Telimar e Circolo Canottieri Ortigia 1928]
La cronaca: equilibrio fino all’intervallo lungo, poi l’allungo dei padroni di casa
Nei primi due tempi la gara viaggia sui binari della parità, con le due difese attente ad arginare le conclusioni avversarie e i portieri protagonisti:
- Primo tempo (2-2): dopo una lunga fase di studio senza reti, è capitan Di Luciano a sbloccare il punteggio dal perimetro. Il Telimar risponde subito in superiorità numerica, per poi riacciuffare il pari nel finale con Vlahovic immediatamente dopo il nuovo vantaggio biancoverde firmato da Skiljic.
- Secondo tempo (2-2): il copione non cambia nella seconda frazione, con le due squadre che ribattono colpo su colpo fino al 4-4 con cui si va al cambio di campo.
- Terzo e quarto tempo (2-0, 4-1): nella ripresa la bilancia pende nettamente dalla parte dei palermitani. L’Ortigia spreca numerose occasioni in superiorità numerica e perde compattezza, mentre la formazione di Ivano Quartuccio alza il pressing difensivo e colpisce con precisione con l’uomo in più (5/11 il bilancio finale dei padroni di casa contro l’1/12 degli aretusei), chiudendo i conti fino al definitivo 10-5.
L’analisi di coach Koljanin: «Abbiamo perso lucidità nei momenti decisivi»
Al termine dell’incontro, il tecnico dell’Ortigia Hrvoje Koljanin riconosce senza alibi i meriti degli avversari e individua nella scarsa concretezza con l’uomo in più la chiave della battuta d’arresto:
«Abbiamo meritato di perdere. Alcune delle cose che abbiamo preparato in settimana non le abbiamo messe in pratica come dovevamo. Oggi il Telimar è stato migliore di noi, ma nonostante questo abbiamo avuto delle buone occasioni durante la gara: il problema è che le abbiamo sprecate e questo ci ha fatto perdere fiducia, portandoci a non pensare più in modo positivo rispetto alla prima parte del match».
Il coach biancoverde richiama poi il gruppo alla calma e alla continuità nell’arco dei quattro tempi:
«Nel momento decisivo del match abbiamo perso la calma e non ci siamo fatti trovare pronti. È chiaro che, se non riesci a segnare in sette-otto superiorità numeriche consecutive, non hai alcuna possibilità di vincere. Nei prossimi giorni analizzeremo la partita per capire dove abbiamo sbagliato, ma dobbiamo guardare avanti e lavorare per dare sempre il massimo».
Il tabellino del match
TELIMAR – C.C. ORTIGIA 1928 10–5 (2-2, 2-2, 2-0, 4-1)
- Telimar: Valle, Privitera 1, Vucurovic, Modica 1, Vlahovic 3, Alfonso Pozo 1, Giliberti, Agulha De Freitas 1, Lo Cascio (Cap) 1, Fabiano, Lo Dico, Pettonati, Hovhannisyan, Russo 2, Montesanto. All.: Ivano Quartuccio.
- C.C. Ortigia 1928: Ruggiero, Stellet, Torrisi, Sicali, Di Luciano (Cap) 2, Snel, Tringali Capuano 1, Tankosic 1, Trimarchi, Marangolo, Radovic, Skiljic 1, Reina, Polizzi, Bordone. All.: Hrvoje Koljanin.
- Arbitri: Massimo Calabrò (Macerata Campana, CE) e Alessandro Roberti Vittory (Riese Pio X, TV).
- Note: Superiorità numeriche: Telimar 5/11; Ortigia 1/12 + 1 rigore. Espulso definitivamente Lo Dico (T) nel 4° tempo per limite di falli.
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