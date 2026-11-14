SPETTACOLO & MUSICA | Marco Masini ferma il concerto: proposta di nozze in diretta

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ROMA / SPETTACOLO & MUSICA – Un fuori programma romantico ha interrotto per qualche minuto lo show di Marco Masini a Roma, regalando al pubblico un momento di forte emozione collettiva. Nel corso del concerto sold out andato in scena al Palazzo dello Sport della Capitale, il cantautore toscano ha deciso di fermare la scaletta per farsi complice di una proposta di matrimonio in diretta davanti a migliaia di spettatori.

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[Immagine: Un momento del concerto di Marco Masini al Palazzo dello Sport di Roma davanti al pubblico]

Il microfono ceduto tra il pubblico e l’emozione dell’arena

Sceso dal palco per raggiungere direttamente il parterre, l’artista ha individuato Gianluca, cedendogli il microfono tra lo stupore generale dei presenti. Davanti agli occhi increduli della fidanzata Noemi, il giovane ha pronunciato la fatidica domanda di matrimonio, accompagnata dall’atteso «sì» della ragazza.

L’intera arena del Palazzo dello Sport ha immediatamente accolto il momento con un lungo applauso e un’ovazione corale, trasformando una serata già da tutto esaurito in un ricordo indelebile per la coppia e per tutti i fan presenti.

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