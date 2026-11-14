CULTURA & SOCIETÀ | Da bene confiscato alla Tv Usa: Whoopi Goldberg lancia i cuscini di Siracusa

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SIRACUSA / CULTURA & SOCIETÀ – Dalla Borgata di Siracusa agli schermi della televisione statunitense. Un cuscino in velluto verde decorato con le raffigurazioni della tigre e dell’elefante, interamente confezionato nei laboratori di via Bainsizza 145, è stato mostrato in primo piano nel corso del celebre programma americano «The View», in onda sull’emittente ABC. A presentarlo al pubblico d’oltreoceano è stata Whoopi Goldberg, che ha inserito il manufatto tra i suoi prodotti preferiti nello spazio dedicato al proprio compleanno, insieme ad altre creazioni firmate dal noto marchio Ortigia Sicilia.

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Dietro la vetrina televisiva internazionale si cela la sinergia tra Ortigia Sicilia e «Le Tele di Aracne», il progetto di inclusione socio-lavorativa promosso dal Comune di Siracusa e finanziato dal Ministero dell’Interno nell’ambito del PON Legalità.

[Immagine: Un cuscino artigianale in velluto verde decorato esposto all’interno di un laboratorio sartoriale]

L’accademia sartoriale nata dal recupero di un bene confiscato

Le fodere in velluto italiano vengono tagliate, cucite e rifinite all’interno dell’accademia sartoriale allestita nell’immobile di via Bainsizza, sottratto alla criminalità organizzata e restituito alla collettività. All’interno della struttura, un gruppo di giovani, donne e uomini apprende l’arte della sartoria mettendola direttamente in pratica attraverso commesse reali. Il percorso coinvolge anche persone che vivono condizioni di fragilità sociale, soggetti in uscita dai circuiti penali e donne provenienti da case protette, offrendo loro strumenti concreti di autonomia professionale.

Il legame tra l’attrice premio Oscar — tra le pochissime personalità dello spettacolo mondiale ad aver conquistato l’EGOT (Emmy, Grammy, Oscar e Tony) — e il capoluogo aretuseo si è d’altronde consolidato nel tempo, tanto che la star statunitense trascorre ormai diverse settimane all’anno proprio a Siracusa. La partnership con Ortigia Sicilia rinnova inoltre un rapporto istituzionale già sperimentato in occasione delle celebrazioni per i 2.750 anni dalla fondazione della città, quando il brand realizzò un foulard esclusivo in edizione limitata da 275 esemplari.

Il commento del sindaco Francesco Italia

Grande soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino Francesco Italia, che ha voluto dedicare un plauso particolare agli allievi, ai formatori e all’azienda partner per il traguardo raggiunto:

«Quando abbiamo restituito alla città l’immobile di via Bainsizza volevamo che chi ne avesse varcato la soglia potesse imparare un mestiere e trovare un’occasione di lavoro. Vedere oggi Whoopi Goldberg presentare in televisione un cuscino cucito proprio lì dalle nostre ragazze e dai nostri ragazzi rappresenta il coronamento di ogni più rosea aspettativa. Guardando quelle immagini ho pensato a chi quel cuscino lo ha avuto tra le mani, alla cura che ci ha messo, a cosa deve aver provato nel riconoscerlo sullo schermo. È con queste persone che voglio congratularmi, a nome della città», dichiara il sindaco.

«Ringrazio chi insegna e lavora ogni giorno nell’accademia e Ortigia Sicilia per aver scelto di produrre questi cuscini a Siracusa e di raccontare ai propri clienti chi li realizza. È una scelta che dà valore ad un progetto del Comune di Siracusa già premiato a livello nazionale, ma soprattutto al lavoro di uno straordinario team di persone e al quartiere in cui quel lavoro è tornato a vivere», conclude Francesco Italia.

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