Siracusa, il centrodestra torna a riunirsi dopo anni: avviato un nuovo percorso unitario

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SIRACUSA / POLITICA – Dopo anni di frammentazione e percorsi separati, il centrodestra della provincia di Siracusa torna a sedersi attorno allo stesso tavolo, avviando formalmente un nuovo cammino di dialogo, collaborazione e unità politica.

Al primo vertice provinciale hanno preso parte i rappresentanti provinciali e regionali di quattro forze della coalizione: Forza Italia, Lega, Grande Sicilia e Noi Moderati.

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[Immagine: Panorama del centro storico di Siracusa]

I partecipanti al vertice e la volontà di superare le divisioni

Intorno al tavolo del confronto si sono ritrovati Corrado Bonfanti, coordinatore provinciale di Forza Italia; Vincenzo Vinciullo, coordinatore provinciale di Grande Sicilia; Giuseppe Di Mare, vicecoordinatore regionale e coordinatore provinciale della Lega; Peppe Germano, vicecoordinatore regionale di Noi Moderati, e Nino Campisi, coordinatore provinciale di Noi Moderati.

Durante la riunione — definita dai protagonisti franca, serena e costruttiva — è emersa la consapevolezza che la compattezza della coalizione rappresenti una condizione indispensabile per offrire una proposta amministrativa e politica credibile alle comunità del territorio aretuseo, mettendo in secondo piano le singole sigle a vantaggio degli interessi generali della provincia.

«Il centrodestra, quando è unito, rappresenta una forza politica capace di governare, programmare e dare risposte concrete ai cittadini. È arrivato il momento di recuperare lo spirito di coalizione, valorizzando le identità di ciascuna forza politica e costruendo una visione comune per il futuro della nostra provincia», è il messaggio politico condiviso al termine dell’incontro.

Un tavolo permanente aperto a tutte le forze della coalizione

L’appuntamento odierno segna soltanto l’avvio di un metodo di lavoro che i promotori intendono rendere stabile e inclusivo, senza limitarlo alle sole scadenze elettorali:

I temi al centro dell’agenda: la coalizione punta a confrontarsi in modo strutturato su sviluppo economico, infrastrutture, sanità, lavoro e sulle prospettive amministrative dei singoli comuni del Siracusano.

la coalizione punta a confrontarsi in modo strutturato su e sulle prospettive amministrative dei singoli comuni del Siracusano. Prossimi passi: nelle prossime settimane sarà convocata una nuova riunione, aperta a tutte le forze politiche e alle realtà civiche che si riconoscono nei valori del centrodestra, con l’obiettivo dichiarato di ricostruire una vera comunità politica prima ancora che una semplice alleanza elettorale.

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