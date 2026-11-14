POLITICA | Palermo, Controcorrente apre la sede in viale Michelangelo: l’affondo di La Vardera contro Lagalla e Schifani

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di Redazione

14 Novembre 2026

PALERMO / POLITICA – Un presidio politico lontano dai salotti del centro cittadino per lanciare un segnale alle periferie. Con questo obiettivo Controcorrente – Progetto Civico Italia ha inaugurato la sua seconda sede a Palermo, al primo piano di un appartamento nel trafficato viale Michelangelo. Al taglio del nastro hanno preso parte il leader di Controcorrente Ismaele La Vardera insieme ai vertici nazionale e regionale di Progetto Civico Italia, Alessandro Onorato e Carmelo Miceli.

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Secondo quanto dichiarato dallo stesso deputato regionale, l’ubicazione del nuovo circolo non è affatto casuale ma risponde a una precisa scelta di campo:

«Palermo è fatta soprattutto di periferie, territori abbandonati. La Sicilia deve riappropriarsi delle periferie e il senso di fare una sede qui è anche questo. Non in via Libertà o in via Roma: certamente è anche un messaggio che noi vogliamo lanciare alla politica blasonata della via Libertà, che rispettiamo e che salutiamo», ha affermato La Vardera.

[Immagine: Un momento dell’inaugurazione della nuova sede di Controcorrente – Progetto Civico Italia a Palermo]

Il messaggio al campo largo e l’attacco al sindaco Lagalla

Impegnato nella corsa alle prossime elezioni regionali in qualità di candidato alla presidenza, La Vardera ha affrontato anche il nodo delle alleanze nel centrosinistra, invitando le altre forze politiche a non rimandare ulteriormente le decisioni strategiche:

Il confronto nel campo largo: pur dicendosi comprensivo verso le dinamiche interne di partiti strutturati come il Partito Democratico , il leader di Controcorrente ha ricordato di aver dato la propria disponibilità già da un anno e mezzo, esortando la coalizione a muoversi subito senza attendere le scadenze elettorali e ribadendo che «la Sicilia deve tornare al centro delle dinamiche nazionali, non un tappetino di Roma».

pur dicendosi comprensivo verso le dinamiche interne di partiti strutturati come il , il leader di Controcorrente ha ricordato di aver dato la propria disponibilità già da un anno e mezzo, esortando la coalizione a muoversi subito senza attendere le scadenze elettorali e ribadendo che «la Sicilia deve tornare al centro delle dinamiche nazionali, non un tappetino di Roma». La stoccata a Palazzo delle Aquile: sul fronte cittadino, La Vardera ha annunciato che il movimento sarà in grado di esprimere una propria candidatura anche per le prossime elezioni comunali di Palermo, criticando duramente l’operato del sindaco Roberto Lagalla: «Piuttosto di occuparsi solo di una sua ricandidatura, Lagalla dovrebbe pensare alla città che è abbandonata a se stessa: periferie, trasporti pubblici, Pudm e tanto altro. Mondello? Bisogna risolvere la questione senza arrivare a giugno come l’anno scorso, se non lo si risolve forse si è complici».

La richiesta di dimissioni per il governatore Renato Schifani

Nel corso dell’incontro palermitano, l’esponente politico ha infine ribadito la propria netta contrapposizione al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, chiedendone il passo indietro e accusandolo di subordinazione agli equilibri romani:

«Vada a casa. Il governatore della Regione deve avere mani libere e sedere al Consiglio dei Ministri come dice il nostro Statuto. Sta trattando tre seggi: uno per il figlio Roberto, uno per la sua “compagna di viaggio” Simona Vicari e uno per l’assessore Caruso. Dobbiamo cambiare il paradigma dei presidenti asserviti a Roma», ha concluso La Vardera.

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