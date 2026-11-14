Siracusa, aggredisce medico al pronto soccorso: denunciato

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Minaccia un medico al pronto soccorso dell’ospedale Umberto primo di Siracusa e viene denunciato. Il fatto è avvenuto nella mattinata di ieri, quando gli agenti in servizio al Posto di Polizia dell’Ospedale Umberto I e alle Volanti della Questura di Siracusa, hanno denunciato un giovane di 25 anni, già agli arresti domiciliari, per il reato di minacce a Pubblico Ufficiale.

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In specie, il venticinquenne si recava al pronto soccorso per un malessere. Dopo le cure mediche, si presentava all’Ufficio di Polizia dell’Ospedale per espletare le formalità attesa la sua condizione di arrestato domiciliare.

La documentazione del soggetto presentava delle incompletezze che dovevano essere sanate da personale sanitario del pronto soccorso.

L’uomo, interloquendo con il medico di turno, chiedeva insistentemente ed immotivatamente la somministrazione di un farmaco e, andando in escandescenza, e lo minacciava pesantemente.

Il tempestivo intervento del personale in servizio al posto di Polizia e, successivamente, di una Volante giunta in ospedale, consentiva di bloccare l’uomo e di denunciarlo tutelando anche la necessaria sicurezza e tranquillità del personale sanitario e dei pazienti presenti nel pronto soccorso.

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