Frode sui fondi europei in agricoltura tra Maniace e Melilli: cinque denunciati e sequestrati 114 titoli AGEA

MANIACE (CATANIA) / CRONACA & GIUDIZIARIA – Un articolato sistema fraudolento messo in piedi per drenare risorse comunitarie destinate al comparto agricolo e zootecnico è stato smantellato dai Carabinieri del Comando per la Tutela Agroalimentare – Reparto Tutela Agroalimentare di Messina. Al termine di un’indagine avviata nel marzo 2026 e coordinata dalla competente Autorità Giudiziaria, i militari hanno deferito in stato di libertà cinque persone, di età compresa tra i 28 e i 68 anni e residenti nei comuni di Maniace, Sant’Agata di Militello e Melilli, procedendo contestualmente al sequestro di 114 titoli AGEA.
Gli indagati – da ritenersi presunti innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna – sono chiamati a rispondere, a vario titolo, dei reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita.
[Immagine: Militari dei Carabinieri per la Tutela Agroalimentare durante un’attività di controllo sul territorio]
Il meccanismo dei contratti fittizi e i 356 mila euro incassati
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dell’Arma, l’inchiesta ha coinvolto due società attive nel settore agricolo e zootecnico della provincia etnea. Il presunto raggiro ruotava attorno alla falsa attestazione della disponibilità e conduzione di terreni agricoli situati nel territorio di Melilli:
- La documentazione irregolare: alcuni imprenditori agricoli avrebbero stipulato contratti di affitto ritenuti fittizi con familiari compiacenti, utilizzando poi tali atti per aggiornare il proprio fascicolo aziendale.
- L’erogazione dei fondi: inducendo in errore l’AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), gli indagati sarebbero riusciti a ottenere indebitamente i finanziamenti previsti dalla Politica Agricola Comune (PAC).
- L’ammontare della truffa: nel periodo compreso tra le campagne agricole 2019 e 2025, il sistema avrebbe consentito di incassare contributi europei – finanziati attraverso i fondi FEAGA e FEASR – per un totale complessivo pari a 356.263,07 euro.
La tutela del comparto agricolo e della leale concorrenza
L’intervento dei Carabinieri della Tutela Agroalimentare si inserisce nel quadro delle attività di vigilanza a salvaguardia del bilancio dell’Unione Europea e della corretta allocazione delle risorse destinate allo sviluppo rurale. In una provincia come quella di Catania, dove l’agricoltura e la zootecnia costituiscono un pilastro economico essenziale, la sottrazione illecita di finanziamenti comunitari non produce soltanto un grave danno alle casse pubbliche, ma altera i principi di trasparenza e di leale concorrenza, penalizzando gli imprenditori onesti che operano nel pieno rispetto delle regole.
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