Frode sui fondi europei in agricoltura tra Maniace e Melilli: cinque denunciati e sequestrati 114 titoli AGEA

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MANIACE (CATANIA) / CRONACA & GIUDIZIARIA – Un articolato sistema fraudolento messo in piedi per drenare risorse comunitarie destinate al comparto agricolo e zootecnico è stato smantellato dai Carabinieri del Comando per la Tutela Agroalimentare – Reparto Tutela Agroalimentare di Messina. Al termine di un’indagine avviata nel marzo 2026 e coordinata dalla competente Autorità Giudiziaria, i militari hanno deferito in stato di libertà cinque persone, di età compresa tra i 28 e i 68 anni e residenti nei comuni di Maniace, Sant’Agata di Militello e Melilli, procedendo contestualmente al sequestro di 114 titoli AGEA.

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Gli indagati – da ritenersi presunti innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna – sono chiamati a rispondere, a vario titolo, dei reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita.

[Immagine: Militari dei Carabinieri per la Tutela Agroalimentare durante un’attività di controllo sul territorio]

Il meccanismo dei contratti fittizi e i 356 mila euro incassati

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dell’Arma, l’inchiesta ha coinvolto due società attive nel settore agricolo e zootecnico della provincia etnea. Il presunto raggiro ruotava attorno alla falsa attestazione della disponibilità e conduzione di terreni agricoli situati nel territorio di Melilli:

La documentazione irregolare: alcuni imprenditori agricoli avrebbero stipulato contratti di affitto ritenuti fittizi con familiari compiacenti, utilizzando poi tali atti per aggiornare il proprio fascicolo aziendale.

alcuni imprenditori agricoli avrebbero stipulato contratti di affitto ritenuti fittizi con familiari compiacenti, utilizzando poi tali atti per aggiornare il proprio fascicolo aziendale. L’erogazione dei fondi: inducendo in errore l’ AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), gli indagati sarebbero riusciti a ottenere indebitamente i finanziamenti previsti dalla Politica Agricola Comune (PAC) .

inducendo in errore l’ (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), gli indagati sarebbero riusciti a ottenere indebitamente i finanziamenti previsti dalla . L’ammontare della truffa: nel periodo compreso tra le campagne agricole 2019 e 2025, il sistema avrebbe consentito di incassare contributi europei – finanziati attraverso i fondi FEAGA e FEASR – per un totale complessivo pari a 356.263,07 euro.

La tutela del comparto agricolo e della leale concorrenza

L’intervento dei Carabinieri della Tutela Agroalimentare si inserisce nel quadro delle attività di vigilanza a salvaguardia del bilancio dell’Unione Europea e della corretta allocazione delle risorse destinate allo sviluppo rurale. In una provincia come quella di Catania, dove l’agricoltura e la zootecnia costituiscono un pilastro economico essenziale, la sottrazione illecita di finanziamenti comunitari non produce soltanto un grave danno alle casse pubbliche, ma altera i principi di trasparenza e di leale concorrenza, penalizzando gli imprenditori onesti che operano nel pieno rispetto delle regole.

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