TERRA & GUSTO | Il piatto del giorno: spaghetti con vongole e bottarga di tonno, sapori del Mediterraneo in tavola

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PALERMO / TERRA & GUSTO – Ci sono piatti che non hanno bisogno di lunghe preparazioni né di artifizi per conquistare la tavola: basta la qualità autentica degli ingredienti mediterranei. Per la rubrica dedicata al piatto del giorno, la nostra proposta unisce la semplicità della pasta di grano duro al profumo intenso del mare, con gli spaghetti alle vongole veraci e bottarga di tonno.

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Un grande classico della cucina marinara che si prepara in meno di venti minuti e trova la sua esaltazione nell’abbinamento enologico con una pregiata espressione del territorio: il vino bianco di Sicilia Odo Augelli, capace con la sua freschezza e sapidità di accompagnare con equilibrio la componente iodata del piatto.

Ingredienti per 4 persone

Spaghetti di grano duro: 360 g

360 g Vongole veraci: 1 kg (già spurgate)

1 kg (già spurgate) Bottarga di tonno siciliano: 40 g (da grattugiare al momento)

40 g (da grattugiare al momento) Aglio: 2 spicchi

2 spicchi Olio extravergine d’oliva siciliano: q.b.

q.b. Prezzemolo fresco: 1 mazzetto

1 mazzetto Peperoncino: facoltativo

facoltativo Vino bianco secco: mezzo bicchiere per sfumare

Preparazione passo dopo passo

Apertura delle vongole: In una padella ampia fate imbiondire dolcemente gli spicchi d’aglio in camicia con un generoso giro d’olio extravergine d’oliva (e un pizzico di peperoncino, se gradito). Aggiungete le vongole ben sciacquate, sfumate con il vino bianco e coprite con un coperchio a fiamma vivace per pochi minuti, finché i gusci non si saranno schiusi. Spegnete il fuoco, filtratene il liquido di cottura e tenete da parte i molluschi. Cottura e mantecatura: Lessate gli spaghetti in abbondante acqua poco salata (considerando la sapidità naturale del fondo di vongole e della bottarga) e scolateli molto al dente direttamente nella padella con l’acqua filtrata delle vongole. Completate la cottura risottando la pasta per un paio di minuti affinché rilasci l’amido e formi una crema avvolgente. Impiattamento: A fuoco spento aggiungete le vongole (parte sgusciate e parte con il guscio), il prezzemolo fresco tritato finemente e un filo d’olio a crudo. Impiattate e completate con una generosa grattugiata di bottarga di tonno.

L’abbinamento nel calice: Odo Augelli

A completare l’esperienza gastronomica è l’incontro con il vino bianco di Sicilia Odo Augelli, servito fresco intorno ai 10-12 °C. Le sue note agrumate, floreali e la spiccata mineralità tipica dei terroir isolani puliscono il palato dalla persistenza aromatica della bottarga e sostengono con armonia la dolcezza marina delle vongole, trasformando un piatto semplice della quotidianità in un vero percorso di gusto.

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