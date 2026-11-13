CRONACA & SCUOLA | Allarmi bomba nelle scuole, stretta del Viminale: «Mail seriali inattendibili»

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ROMA / CRONACA & SCUOLA – Una mail fotocopia, spedita a migliaia di indirizzi, non basterà più a svuotare un istituto scolastico. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi lo ha messo nero su bianco nella circolare inviata a prefetti e questori dopo i giorni di falsi allarmi bomba che hanno raggiunto quasi 3.800 scuole in tutta Italia.

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Nella direttiva, il Viminale stabilisce che va considerata «inattendibile la minaccia che presenti carattere manifestamente seriale», ovvero composta da «messaggi identici o sostanzionalmente analoghi aventi la medesima provenienza e indirizzati indiscriminatamente a una pluralità di destinatari».

Le eccezioni alla regola e il ruolo del Centro Situazioni

Il nuovo protocollo punta a garantire, laddove le condizioni di sicurezza lo consentano, «la regolarità delle attività e dei servizi» scolastici ed essenziali. Tuttavia, prefetti e questori saranno tenuti a rivalutare immediatamente il livello di rischio in presenza di riscontri oggettivi:

Circostanze concrete: il ritrovamento di oggetti sospetti, anomalie registrate dai sistemi di videosorveglianza collegabili alla minaccia oppure precedenti segnalazioni ed episodi analoghi a carico dello stesso obiettivo.

il ritrovamento di oggetti sospetti, anomalie registrate dai sistemi di videosorveglianza collegabili alla minaccia oppure precedenti segnalazioni ed episodi analoghi a carico dello stesso obiettivo. Verifiche mirate ed evacuazione extrema ratio: in presenza di elementi concreti, il questore disporrà i controlli e le misure di protezione cercando di non interrompere le attività «laddove non indispensabile», proponendo l’evacuazione al prefetto «solo ove ritenuto necessario».

in presenza di elementi concreti, il questore disporrà i controlli e le misure di protezione cercando di non interrompere le attività «laddove non indispensabile», proponendo l’evacuazione al prefetto «solo ove ritenuto necessario». Coordinamento nazionale: il Centro Situazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza, operativo 24 ore su 24, raccoglierà tutte le segnalazioni dagli uffici territoriali per condividere gli elementi utili a valutarne l’effettiva attendibilità.

Cautela mediatica e la linea fissata a Palazzo Chigi

Nella circolare, Piantedosi invita inoltre alla prudenza sul piano della comunicazione pubblica, avvertendo che la «diffusione incontrollata di notizie» sugli allarmi rischia di amplificare il procurato allarme e alimentare un ingiustificato senso di insicurezza tra i cittadini. Il documento chiarisce altresì che tali messaggi non configurano attacchi informatici e non modificano le procedure sugli incidenti cyber, che restano in capo a Polizia Postale, Agenzia per la cybersicurezza nazionale e Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

Le disposizioni traducono sul piano operativo la linea già tracciata dal Comitato per la sicurezza della Repubblica riunito con il sottosegretario Alfredo Mantovano e i ministri Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi. Dopo l’invito di Palazzo Chigi ai dirigenti scolastici a non disporre evacuazioni in assenza di riscontri reali, delle circa 3.800 scuole raggiunte dall’ultima ondata di mail – firmate dal sedicente Mikhail Andropov – soltanto 77 avevano fatto uscire gli studenti, con 36 istituti che avevano ripreso regolarmente le lezioni poco dopo.

Le indagini tra server esteri e ipotesi eversive

Parallelamente prosegue il lavoro della magistratura. I pubblici ministeri dell’Antiterrorismo di Roma indagano contro ignoti per minacce e procurato allarme, tracciando i server di transito delle comunicazioni e avviando uno scambio informativo con gli investigatori di altri Paesi europei. Il procedimento potrebbe essere riunito a quello aperto per i recenti allarmi all’aeroporto di Fiumicino, mentre la Procura di Milano procede per procurato allarme e pubblica intimidazione.

Sotto la lente dell’intelligence e della Polizia Postale c’è anche l’evoluzione tecnica dell’offensiva: se mercoledì i messaggi erano partiti dall’account violato di una studentessa taiwanese, nella giornata successiva sono stati utilizzati più indirizzi compromessi, alcuni dei quali riconducibili alle Filippine. Gli inquirenti stanno verificando se dietro la campagna vi sia la stessa regia collegata agli allarmi che negli ultimi giorni hanno costretto diversi voli europei ad atterraggi d’emergenza scortati da caccia militari.

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