Caos ferroviario alla stazione di Roma Termini per un guasto tecnico: treni fermi oltre 50 minuti e cancellazioni improvvise

ROMA / CRONACA NAZIONALE – Pomeriggio di forti disagi e tensione per migliaia di viaggiatori alla stazione di Roma Termini, dove un problema tecnico – le cui cause non sono state ancora chiarite nel dettaglio – sta mandando in tilt l’intera circolazione ferroviaria.

Secondo quanto segnalato dai passeggeri e dai tabelloni dello scalo capitolino, il blocco riguarda praticamente tutta la linea ferroviaria ad eccezione dei treni regionali, con pesanti ripercussioni soprattutto sui collegamenti a lunga percorrenza e ad alta velocità.

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Convogli bloccati tra Tiburtina e Termini e soppressioni all’ultimo minuto

La situazione più critica si registra lungo il nodo urbano della Capitale: svariati treni risultano fermi in linea tra le stazioni di Roma Tiburtina e Roma Termini da oltre 50 minuti, con i passeggeri in attesa di aggiornamenti sull’effettiva ripresa della marcia.

Parallelamente, negli atri e lungo i binari dello scalo centrale si vive un vero e proprio caos a causa delle continue modifiche ai tabelloni: numerose corse vengono infatti cancellate anche a soli dieci minuti dall’orario previsto di arrivo o partenza, sparendo dagli schermi come se non fossero mai partite e lasciando i viaggiatori senza alternative immediate.

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