CRONACA & GIUDIZIARIA | Strage di Casteldaccia, patteggia 4 anni il titolare della Quadrifoglio Group

TERMINI IMERESE (PALERMO) / CRONACA & GIUDIZIARIA – Arriva una prima svolta giudiziaria per la strage sul lavoro di Casteldaccia, in cui il 6 maggio 2024 persero la vita cinque operai mentre eseguivano un intervento di manutenzione all’interno dell’impianto di sollevamento fognario. Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Termini Imerese ha accolto la richiesta di patteggiamento a 4 anni di reclusione avanzata dal titolare della Quadrifoglio Group, la ditta coinvolta nei lavori.
Per gli altri imputati – tutti dipendenti dell’Amap, l’azienda municipalizzata che gestisce il servizio idrico e fognario – si aprirà invece il dibattimento: il processo davanti al Tribunale nisseno-imerese prenderà ufficialmente il via nel mese di gennaio.
La tragedia nei liquami per un compenso di 350 euro
Secondo quanto ricostruito dalle indagini della Procura, i cinque lavoratori morirono avvelenati tra i liquami della vasca di sollevamento dopo aver respirato acido solfidrico, un gas altamente tossico e letale, operando in un ambiente confinato senza indossare gli adeguati dispositivi di protezione individuale.
Un intervento drammatico, eseguito per un compenso complessivo di appena 350 euro, che costò la vita agli operai rimasti intrappolati a catena nel tentativo di prestarsi soccorso reciproco. Con il patteggiamento odierno si definisce la prima posizione processuale, mentre a gennaio toccherà al dibattimento chiarire le singole responsabilità dei tecnici e dei dipendenti Amap rinviati a giudizio.
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