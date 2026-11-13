Melilli conquista il primato nazionale: è il primo Comune d’Italia ad approvare il Bilancio di previsione 2027-2029

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MELILLI (SIRACUSA) / POLITICA & ENTI LOCALI – Primato nazionale per il Comune di Melilli, che con la deliberazione del Consiglio comunale n. 97 del 12 novembre 2026 diventa il primo ente locale d’Italia ad approvare il Bilancio di previsione 2027–2029. Un traguardo amministrativo tagliato con largo anticipo rispetto all’avvio del nuovo esercizio finanziario, che conferma la linea della programmazione tracciata dall’amministrazione guidata dal sindaco e deputato regionale Giuseppe Carta.

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L’adozione tempestiva del principale documento contabile consentirà alla macchina comunale di operare a pieno regime fin dal 1° gennaio 2027, evitando i vincoli e i rallentamenti tipici dell’esercizio provvisorio e assicurando continuità e rapidità nell’attuazione degli interventi sul territorio di Melilli, Villasmundo e Città Giardino.

I numeri della manovra triennale: oltre 49 milioni per il 2027

Sul piano strettamente finanziario, il Bilancio di previsione 2027–2029 traccia un quadro economico solido, affiancandosi all’attuale esercizio 2026 che, a seguito degli assestamenti intervenuti, raggiunge un volume complessivo di circa 90 milioni di euro. Nel dettaglio del nuovo triennio sono previsti:

Annualità 2027: volume complessivo pari a 49,39 milioni di euro , di cui circa 25 milioni di euro destinati alle spese correnti per il funzionamento dell’Ente e l’erogazione dei servizi comunali, e circa 2,50 milioni di euro in conto capitale per la programmazione degli investimenti.

volume complessivo pari a , di cui circa destinati alle spese correnti per il funzionamento dell’Ente e l’erogazione dei servizi comunali, e circa in conto capitale per la programmazione degli investimenti. Annualità 2028: stanziamento complessivo pari a 46 milioni di euro .

stanziamento complessivo pari a . Annualità 2029: programmazione finanziaria fissata a 45,61 milioni di euro.

L’impianto della manovra punta a coniugare lo sviluppo infrastrutturale del territorio con la tutela della coesione sociale, riservando risorse mirate alle fasce più fragili della popolazione, agli anziani, al mondo della scuola, alle famiglie e al potenziamento dei servizi socio-assistenziali.

Carta: «La buona amministrazione si misura nella capacità di programmare per tempo»

A evidenziare la portata politica e gestionale del risultato raggiunto è il primo cittadino Giuseppe Carta, che sottolinea il lavoro sinergico tra organi politici e apparato burocratico:

«L’approvazione anticipata del Bilancio di previsione rappresenta un risultato importante per la nostra comunità e conferma la capacità del Comune di Melilli di programmare con serietà e responsabilità il proprio futuro. Essere il primo Comune in Italia ad approvare il Bilancio significa mettere la nostra macchina amministrativa nelle condizioni di lavorare fin dal primo giorno del nuovo anno, senza rallentamenti e con una visione chiara delle priorità. Abbiamo costruito una programmazione che guarda agli investimenti e allo sviluppo del territorio, ma che pone al centro soprattutto le persone. La nostra attenzione è rivolta alle famiglie, agli anziani, ai giovani, alla scuola e a tutte quelle situazioni di fragilità che richiedono la presenza concreta delle istituzioni».

«Questo risultato è il frutto di un lavoro di squadra che coinvolge l’Amministrazione, il Consiglio comunale, la dirigenza e tutti gli uffici, ai quali rivolgo il mio sincero ringraziamento. La buona amministrazione si misura anche nella capacità di programmare per tempo, trasformando le risorse disponibili in servizi, opportunità e risposte concrete per i cittadini», conclude il sindaco Carta.

Il lavoro degli uffici finanziari e della segreteria comunale

Determinante, ai fini della chiusura dell’iter già nel mese di novembre, è stato il coordinamento tecnico-amministrativo tra i diversi settori dell’Ente. Un ruolo centrale è stato svolto dal Settore finanziario, diretto dalla dottoressa Enza Marchica, che ha curato la predisposizione del documento contabile e la verifica della sostenibilità delle previsioni, con il contributo del vice segretario comunale, dottor Daniel Amato.

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