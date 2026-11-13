Daspo per i tifosi della Nissa

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Undici Daspo per gli ultras della Nissa: avevano tentato di entrare allo stadio senza biglietto

La Polizia di Stato ha emesso undici provvedimenti di Daspo sportivo nei confronti di altrettanti tifosi della Nissa, resisi protagonisti di disordini prima dell’incontro di Serie D (girone I) contro l’Avola, disputatosi lo scorso 20 settembre presso lo stadio “Meno Di Pasquale”.

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Prima del fischio d’inizio, il gruppo di ultras nisseni, sprovvisto di tagliando d’ingresso, ha tentato di forzare il cordone di sicurezza predisposto dalle forze dell’ordine. Gli agenti sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a contenere e respingere i facinorosi all’esterno dell’impianto, procedendo poi alla loro identificazione.

Per dieci dei coinvolti il divieto di accedere alle manifestazioni sportive avrà la durata di un anno, mentre per un undicesimo tifoso — responsabile di condotte più gravi — la misura è stata inasprita a cinque anni. L’evento sportivo era stato organizzato secondo le rigide direttive dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, studiate proprio per garantire ai tifosi ospiti una trasferta sicura all’insegna dello sport e del rispetto delle regole.

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