Sequestro di un’autodemolizione nel Siracusano

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Reati ambientali e gestione illecita di rifiuti: sequestrata un’autodemolizione, denunciato il titolare

Un’operazione congiunta della Polizia di Stato — con gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Siracusa e della Polizia Stradale — affiancata dai tecnici dell’Arpa e dal Nucleo Tutela Ambientale e Sanitaria Provinciale (NICTAS), ha portato al sequestro di un impianto di autodemolizione nella provincia aretusea e alla denuncia del suo titolare.

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Durante l’ispezione all’interno dell’azienda, gli investigatori hanno riscontrato gravi violazioni del Codice dell’Ambiente. Nello specifico, sono stati accertati lo scarico non autorizzato di acque reflue, il mancato adempimento delle procedure di bonifica e il superamento delle soglie limite di contaminazione. A carico dell’uomo sono scattate anche le accuse per gestione non autorizzata di rifiuti speciali e inosservanza delle prescrizioni previste dalle autorizzazioni ambientali.

L’intera area è stata posta sotto sequestro. Si precisa che, nel rispetto dei principi costituzionali, l’indagato è da ritenersi presunto innocente fino all’eventuale emissione di una sentenza definitiva di condanna.

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