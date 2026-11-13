POLITICA & AGRICOLTURA | Manovra regionale, settore vitivinicolo escluso: l’attacco di Safina (PD)

PALERMO / POLITICA & AGRICOLTURA – Scoppia lo scontro politico all’Assemblea Regionale Siciliana attorno alle risorse destinate all’agricoltura nella nuova proposta di legge di stabilità. Al centro delle polemiche vi è l’esclusione del settore vitivinicolo siciliano, rimasto privo di dedicati interventi finanziari nel testo licenziato dall’esecutivo isolano.
A sollevare il caso è il deputato del Partito Democratico Dario Safina, che punta il dito contro la giunta regionale accusandola di aver disatteso gli impegni presi nei confronti dei viticoltori e delle imprese dell’Isola:
«Ancora una volta il governo regionale tradisce le aspettative del comparto vitivinicolo siciliano e gli impegni annunciati. Nella proposta di legge di stabilità non c’è un solo capitolo, né tantomeno uno stanziamento, destinato a sostenere la viticoltura e le imprese del settore, che rappresentano una delle colonne portanti della nostra economia agricola», sottolinea il parlamentare dem.
«Una precisa scelta politica»: la battaglia annunciata in aula
Secondo l’esponente dell’opposizione a Palazzo dei Normanni, la totale assenza di risorse nel documento contabile non può essere derubricata a un semplice disguido tecnico, ma rivela una precisa linea dell’amministrazione regionale di fronte alle difficoltà attraversate dalla filiera:
- La denuncia politica: «Non siamo di fronte a una semplice dimenticanza contabile, ma a una precisa scelta politica: quella di ignorare le esigenze di un comparto che attraversa una fase complessa e che avrebbe invece bisogno di risposte concrete, strumenti di sostegno e una strategia di rilancio», afferma Safina, annunciando che il gruppo del Partito Democratico tornerà a proporre con determinazione emendamenti e misure mirate per dare respiro alle aziende del territorio.
- L’appello alla maggioranza parlamentare: giudicando l’esecutivo privo di visione sull’agricoltura, il deputato dem rivolge infine un invito diretto ai colleghi che sostengono il governo affinché correggano la rotta durante l’esame d’aula: «Non ci aspettiamo nulla da un governo regionale che, ancora una volta, dimostra di non avere alcuna visione e alcuna attenzione per le priorità del mondo agricolo. Ci auguriamo, piuttosto, che la maggioranza parlamentare, anche alla luce delle dichiarazioni e delle sollecitazioni provenienti da diversi suoi esponenti, trovi finalmente il coraggio e la coerenza di mantenere fede agli impegni presi».
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