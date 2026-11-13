POLITICA & AMBIENTE | Parco degli Iblei, allarme AVS: «Emendamento della Lega per cancellarlo»

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SIRACUSA / POLITICA & AMBIENTE – Scoppia la polemica politica sul futuro del Parco Nazionale degli Iblei. A sollevare il caso sul territorio siracusano è Salvo La Delfa, coportavoce provinciale di Europa Verde – Alleanza Verdi e Sinistra, che rilancia e condivide la dura presa di posizione del deputato nazionale Angelo Bonelli contro un emendamento presentato dalla Lega in Commissione Ambiente alla Camera.

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Nel mirino vi è l’emendamento 3.6 al DL 177/2026, firmato dai deputati leghisti Zinzi, Sudano e Carrà, che punterebbe a sopprimere l’istituzione dell’area protetta estesa su 146 mila ettari tra le province di Siracusa, Ragusa e Catania – coinvolgendo 27 comuni e siti naturalistici e archeologici come Pantalica, la Valle dell’Anapo, Cava Grande del Cassibile e Cava d’Ispica.

Bonelli: «Cancellate anche le misure di salvaguardia per aggirare il TAR»

Secondo quanto denunciato dall’esponente di Alleanza Verdi e Sinistra, la proposta emendativa non si limiterebbe a rimuovere il Parco dalla legge del 2007 che ne prevede la nascita, ma azzererebbe tutti gli atti finora adottati, comprese le misure di tutela vigenti:

«La Lega di Salvini getta la maschera: è nemica dei parchi e della natura. Con l’emendamento 3.6 chiede di sopprimere il Parco nazionale degli Iblei. L’emendamento non si limita a cancellare il parco dalla legge del 2007 che ne prevede l’istituzione: annulla anche tutti gli atti già fatti, comprese le misure di salvaguardia. Vuol dire lasciare campo libero a cave, cemento e speculazione», dichiara Angelo Bonelli.

Il parlamentare contesta inoltre il richiamo al dissesto idrogeologico, giudicandolo un mero pretesto politico a pochi giorni dalla scadenza dei 180 giorni assegnati dal TAR di Catania a Regione Siciliana e Ministero dell’Ambiente per completare l’iter istitutivo dopo quasi vent’anni di ritardi:

«La Lega dice di farlo per il risanamento idrogeologico, ma è un pretesto: l’emendamento non stanzia un euro, non prevede un intervento, non indica un depuratore. È scritto solo per cancellare il parco. È un tentativo di aggirare una sentenza con un colpo di mano in Commissione, scavalcando proprio quei territori in nome dei quali la Lega dice di parlare».

L’appello alla premier Meloni e al ministro Pichetto Fratin

Nel suo intervento, Bonelli mette a confronto la vicenda degli Iblei con lo stanziamento da 14,5 miliardi di euro destinato al Ponte sullo Stretto di Messina, rivendicando invece il ruolo economico e ambientale dell’area protetta per il turismo e le produzioni d’eccellenza come l’olio Monti Iblei DOP, e chiama direttamente in causa Palazzo Chigi e il dicastero dell’Ambiente:

La responsabilità del Governo: «Anche Giorgia Meloni è responsabile di questo attacco alla natura. Il DL 177 porta la sua firma e quella del ministro Pichetto Fratin, e la maggioranza è la sua: se questo emendamento passa, è perché la presidente del Consiglio ha deciso di sacrificare un parco nazionale al cemento e ai voti di chi specula sul territorio. Meloni non può voltarsi dall’altra parte. Chiediamo a lei e al ministro Pichetto Fratin di dire con chiarezza se il governo sta con la Lega o con la legge e con la sentenza del TAR, e di dare parere contrario all’emendamento».

«Anche Giorgia Meloni è responsabile di questo attacco alla natura. Il DL 177 porta la sua firma e quella del ministro Pichetto Fratin, e la maggioranza è la sua: se questo emendamento passa, è perché la presidente del Consiglio ha deciso di sacrificare un parco nazionale al cemento e ai voti di chi specula sul territorio. Meloni non può voltarsi dall’altra parte. Chiediamo a lei e al ministro Pichetto Fratin di dire con chiarezza se il governo sta con la Lega o con la legge e con la sentenza del TAR, e di dare parere contrario all’emendamento». Opposizione in Commissione Ambiente: «Martedì in Commissione Ambiente ci opporremo con tutte le nostre forze. Chiederemo che l’emendamento venga dichiarato inammissibile perché estraneo al contenuto del DL 177, che all’articolo 3 riguarda il rischio idrogeologico, e voteremo contro. Il Parco degli Iblei deve nascere, come prevede la legge dello Stato da diciannove anni», conclude Bonelli.

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