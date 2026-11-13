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LAVORO & REGIONE | Regionali, il Siad-Csa-Cisal proclama lo stato di agitazione

I rappresentanti sindacali Badagliacca, Lo Curto e Di Pasquale contestano le modalità di copertura dell'aumento dell'indennità di amministrazione annunciato dall'assessore Garigliano: «Va esteso anche agli enti strumentali ma con risorse nuove e aggiuntive nella Finanziaria».
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13 Novembre 2026

PALERMO / LAVORO & REGIONE – Sale la tensione sul fronte del pubblico impiego siciliano. Il sindacato Siad-Csa-Cisal ha proclamato lo stato di agitazione dei dipendenti regionali contestando le modalità con cui l’amministrazione intende finanziare l’aumento dell’indennità di amministrazione annunciato dall’assessore regionale alla Funzione pubblica Francesca Garigliano.

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A prendere una posizione ferma contro l’impostazione dell’esecutivo sono Giuseppe Badagliacca, Angelo Lo Curto e Gaspare Di Pasquale, che chiedono parità di trattamento per l’intero comparto ma escludono categoricamente che le risorse vengano prelevate dai fondi già destinati al personale:

«L’aumento dell’indennità di amministrazione, annunciato dall’assessore regionale alla Funzione pubblica Francesca Garigliano, non può essere limitato ai dipendenti regionali ma va esteso anche a chi lavora negli enti strumentali e in tutte le amministrazioni in cui si applica il contratto regionale. E non si può certamente finanziare un aumento per tutti con i soldi del salario accessorio dei regionali», dichiarano i tre esponenti del Siad-Csa-Cisal.

La richiesta di un emendamento alla Finanziaria e la minaccia di piazza

Per la sigla sindacale, il passaggio dall’attuale quota di 104 euro a 250 euro al mese deve poggiare su stanziamenti dedicati e non su semplici partite di giro interne al bilancio del personale. Da qui la richiesta di un intervento correttivo immediato nella manovra economica all’esame dell’Ars e l’annuncio di possibili manifestazioni:

«Se il Governo regionale vuole aumentare le indennità da 104 a 250 euro al mese – continuano Badagliacca, Lo Curto e Di Pasquale – dovrà trovare risorse nuove e aggiuntive. Per questo chiediamo un emendamento alla Finanziaria e, nel frattempo, abbiamo proclamato lo stato di agitazione. Siamo pronti alla mobilitazione e a tornare in piazza, se sarà necessario: non è più il tempo dei giochini di bilancio e delle promesse vane».

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