Spaccio a Sortino, l’affondo dell’on. Auteri: «Situazione intollerabile, pronta la relazione per la Guardia di Finanza»

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SORTINO (SIRACUSA) / CRONACA & POLITICA – Un j’accuse durissimo, senza filtri, quello lanciato dall’onorevole Carlo Auteri sulla situazione della sicurezza e dello spaccio di stupefacenti a Sortino, nel Siracusano. In un video sfogo affidato ai social network, il parlamentare regionale ha denunciato una deriva criminale e un clima di presunta omertà che soffocherebbe la comunità locale, annunciando l’invio immediato di una dettagliata informativa alle autorità competenti, dalla Guardia di Finanza ai Carabinieri e alla Polizia di Stato.

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Nel mirino del deputato ci sono in particolare alcune zone ben individuate del centro abitato e una serie di attività commerciali e immobili adibiti, secondo le informazioni in suo possesso, ad attività illecite continuative.

Nel mirino case di spaccio e bar: «Tutti sanno, situazione fuori controllo»

Il racconto tracciato da Auteri restituisce l’immagine di un paese in cui il degrado e lo spaccio di droga avrebbero raggiunto livelli insostenibili, con una rete di connivenze e silenzi che dura da anni:

Le piazze di spaccio e gli immobili: «Abbiamo uno spaccio di droga a Sortino che supera il livello consentito della decenza. In via Pietro Gaetane e via Durante ci sono due immobili dove lì, lo sanno tutti, si spaccia droga», denuncia il parlamentare, rivolgendo un altolà diretto ai proprietari delle mura: «Invito i proprietari di questi immobili a fare immediata disdetta del contratto d’affitto, perché è inaudito che tutti sanno e tutti fanno finta di non sapere. Voglio capire se questi contratti sono regolarmente registrati o se c’è un discorso di malaffare».

«Abbiamo uno spaccio di droga a Sortino che supera il livello consentito della decenza. In via Pietro Gaetane e via Durante ci sono due immobili dove lì, lo sanno tutti, si spaccia droga», denuncia il parlamentare, rivolgendo un altolà diretto ai proprietari delle mura: «Invito i proprietari di questi immobili a fare immediata disdetta del contratto d’affitto, perché è inaudito che tutti sanno e tutti fanno finta di non sapere. Voglio capire se questi contratti sono regolarmente registrati o se c’è un discorso di malaffare». Il coinvolgimento di esercizi commerciali: Nel mirino dell’esponente politico finiscono anche alcuni locali pubblici: «Un altro problema sono le attività commerciali, nei bar. Tutti sanno e fanno finta di non sapere che all’interno di quei bar si consumano azioni molto gravi, c’è spaccio di droga».

L’affondo sull’omertà e l’appello alle famiglie

Visibilmente provato e arrabbiato, Auteri ha allargato la riflessione al clima sociale che si respira in paese, parlando da padre e puntando il dito contro l’indifferenza generale e i legami opachi che proteggono i malviventi:

«Io sono padre, ho l’ansia che mia figlia, ma non solo mia figlia, i figli di tutti, possano incappare con questi delinquenti che te li trovi ovunque, nei bar, in piazza, nelle vie. A me fa letteralmente schifo questo atteggiamento di cordialità verso questi mascalzoni, in particolare verso un soggetto che ci pensiamo da trent’anni. Sortino è nella cacca più totale, non va tutto bene. Lancio un appello ai genitori: svegliatevi, non voltate la testa dall’altra parte».

L’impegno istituzionale e il dossier alle fiamme gialle

Nel concludere il proprio intervento, il deputato regionale ha ribadito che non intende arretrare di un centimetro, confermando l’attivazione immediata degli strumenti messi a disposizione dal proprio ruolo istituzionale per stanare la rete criminale:

«Io ho una lista di attività e di soggetti coinvolti, comunicherò alla Guardia di Finanza, alla Polizia e ai Carabinieri una dettagliata relazione con tutti i nomi dei personaggi che aiutano questo ragionamento e una connivenza che è spaventosa. Da domani attiverò tutti i meccanismi di legge. Tutelerò fino alla fine la mia Sortino, i bambini e i ragazzi da questa azione di merda», ha chiosato duramente Auteri.

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