Errore giudiziario choc, 14 anni in carcere da innocente: assolta Monica Busetto per l’omicidio di Mestre

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TRENTO / CRONACA & GIUDIZIARIA – Quattordici anni trascorsi dietro le sbarre proclamando inutilmente la propria innocenza, nonostante un’altra donna avesse già confessato quel delitto. Si chiude con un’assoluzione clamorosa una delle vicende giudiziarie più controverse degli ultimi anni: la Corte d’Assise di Trento ha infatti assolto Monica Busetto, 75 anni, ex operatrice socio-sanitaria di Mestre (Venezia), accogliendo la seconda istanza di revisione del processo e annullando la condanna a 25 anni di reclusione che le era stata inflitta per l’omicidio della dirimpettaia Lida Taffi Pamio, 87 anni, avvenuto il 20 dicembre 2012.

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A ribaltare il verdetto, dopo anni di battaglie legali, è stata l’analisi tecnica su una catenina recuperata ed esaminata nell’ambito di un’inchiesta della trasmissione televisiva “Le Iene”, che ha smontato l’architrave probatoria su cui si reggeva l’accusa.

Il delitto di Mestre del 2012 e l’indizio della collanina

All’epoca dei fatti, Monica Busetto lavorava come assistente agli anziani presso l’ospedale veneziano di San Giovanni e Paolo e viveva da sola al secondo piano di una palazzina della terraferma, proprio di fronte all’abitazione della vittima. L’87enne fu trovata senza vita in circostanze particolarmente efferate: colpita alla testa con uno schiaccianoci e raggiunta da 40 fendenti sferrati con quattro coltelli da cucina, due dei quali con le lame spezzate ancora conficcate nel corpo.

Nonostante l’assenza di segni di effrazione alla porta e la presenza nella neve di orme dirette verso l’esterno dello stabile, i sospetti degli inquirenti si concentrarono presto sulla vicina di casa, con cui esistevano antichi dissapori. Nell’appartamento messo a soqquadro mancava all’appello soltanto una collanina: il ritrovamento di un monile simile in un portagioie a casa di Busetto spinse la Squadra Mobile all’arresto, portando poi alla condanna definitiva.

La confessione dell’altra donna e le incongruenze processuali

Tre anni dopo l’omicidio di Mestre, un secondo delitto con modalità sovrapponibili – quello di Francesca Vianello – portò all’arresto di Susanna Milly Lazzarini, la quale confessò anche l’uccisione di Lida Taffi Pamio. Tuttavia, poiché le due donne furono giudicate in procedimenti separati, si generò un cortocircuito giudiziario:

Verdetti opposti: mentre Busetto veniva condannata per il delitto del 2012, nel procedimento a carico di Lazzarini il giudice scagionò quest’ultima da quell’accusa, tra successive ritrattazioni e dichiarazioni contraddittorie in cui la stessa Lazzarini arrivò a sostenere che avessero agito insieme.

mentre Busetto veniva condannata per il delitto del 2012, nel procedimento a carico di Lazzarini il giudice scagionò quest’ultima da quell’accusa, tra successive ritrattazioni e dichiarazioni contraddittorie in cui la stessa Lazzarini arrivò a sostenere che avessero agito insieme. Il primo rigetto e la svolta: una prima richiesta di revisione presentata dai legali di Busetto era stata respinta dai giudici trentini. La difesa ha quindi depositato una seconda istanza concentrandosi sulla catenina sequestrata nell’abitazione dell’ex oss, dimostrando che non apparteneva alla vittima.

Il ruolo de “Le Iene” e le perizie decisive

A fornire elementi determinanti alla difesa sono stati gli approfondimenti giornalistici del reporter Massimiliano Andreetta per “Le Iene”, corredati dalle consulenze di tecnici ingaggiati dal programma. In sede di seconda revisione, il collegio giudicante di Trento ha acquisito l’intero fascicolo insieme alle perizie di parte sulla lunghezza della collana e sulle modalità di conservazione dei reperti, giungendo infine alla pronuncia di assoluzione che restituisce la libertà a Monica Busetto dopo quattordici anni di detenzione.

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