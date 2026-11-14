POLITICA | Futuro Nazionale Carlentini, strappo del Comitato 1914: dimissioni, tessere restituite e sede chiusa

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CARLENTINI (SIRACUSA) / POLITICA – Si consuma uno strappo netto all’interno di Futuro Nazionale in provincia di Siracusa. Attraverso una nota ufficiale diffusa dal referente Angelo Di Pietro, il Comitato 1914 – Futuro Nazionale Carlentini ha annunciato le proprie dimissioni irrevocabili, la riconsegna di tutte le tessere di adesione al movimento e la chiusura definitiva del circolo e della sede territoriale.

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Una scelta drastica che, secondo quanto riferito dallo stesso Di Pietro, matura al termine di mesi segnati da incomprensioni, silenzi e dall’assenza di un reale confronto politico con i livelli superiori del partito.

[Immagine: Scorcio del centro cittadino di Carlentini, in provincia di Siracusa]

Nel mirino la dirigenza regionale: «Nessun dialogo né strategia per le amministrative»

Nella nota diffusa dal gruppo carlentinese, le responsabilità della rottura vengono attribuite direttamente alla gestione politica e organizzativa dei vertici siciliani del movimento, con un riferimento esplicito al coordinatore regionale avvocato Calderone e al vicario Marco Tanasi.

Secondo la ricostruzione del referente locale, il lavoro svolto sul territorio sarebbe stato sistematicamente ignorato, lasciando cadere nel vuoto proposte, istanze amministrative e richieste di confronto. Una criticità ritenuta particolarmente grave alla luce delle prossime scadenze elettorali cittadine:

Mancanza di guida politica: Di Pietro lamenta l’assenza di una programmazione strutturata e di un indirizzo condiviso per affrontare le questioni amministrative di Carlentini in vista delle future elezioni comunali.

Di Pietro lamenta l’assenza di una programmazione strutturata e di un indirizzo condiviso per affrontare le questioni amministrative di in vista delle future elezioni comunali. Il rapporto con i militanti: Il gruppo contesta un metodo decisionale ritenuto verticistico e distante dalle esigenze reali delle comunità locali, ribadendo che i referenti territoriali non intendono limitarsi a un ruolo puramente formale.

L’affondo di Angelo Di Pietro: «Persa ogni fiducia, chiudiamo per dignità politica»

Particolarmente dure le considerazioni finali affidate dal referente di Carlentini al comunicato stampa, in cui esprime rammarico per l’evoluzione di un percorso politico sposato inizialmente con convinzione:

«Mai avrei immaginato di arrivare a una decisione del genere. Ho sposato con gioia, entusiasmo e convinzione un progetto politico nato con una chiara identità di destra. Ci ho creduto davvero, mettendoci la faccia, il tempo e l’impegno. Mi ritrovo, invece, a constatare una gestione regionale che considero profondamente deludente, caratterizzata da superficialità, mancanza di ascolto e totale assenza di una vera strategia politica», dichiara Angelo Di Pietro.

Il dimissionario referente locale critica anche l’attuale posizionamento del movimento rispetto alle premesse originarie, arrivando a sostenere che, per metodi e impostazione, il partito rischi di apparire come “la brutta copia di Forza Italia”, e rivendica la scelta dell’addio:

«Noi non abbiamo bisogno di poltrone, incarichi o riconoscimenti personali. Abbiamo sempre chiesto soltanto di poter fare politica seriamente, con una guida, con delle idee e con il rispetto che merita chi si impegna. Per dignità politica e personale, preferiamo chiudere una porta piuttosto che continuare a far parte di un progetto nel quale non ci riconosciamo più. Le tessere saranno riconsegnate, la sede chiuderà e l’esperienza del Comitato 1914 – Futuro Nazionale Carlentini termina qui».

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