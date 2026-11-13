Bufera su La Russa per le frasi su fascismo e Costituzione, l’opposizione insorge

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MILANO / POLITICA – Le dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa tornano al centro di un acceso scontro politico. Intervenendo a Milano all’iniziativa “Giovani di sana e robusta Costituzione” davanti a una platea di studenti delle scuole superiori, la seconda carica dello Stato ha affrontato il tema della sovranità popolare, dell’avvento del regime fascista e della genesi della Carta costituzionale, scatenando l’immediata levata di scudi delle forze di opposizione.

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Nel difendere la legittimità delle scelte elettorali dei cittadini e polemizzando con il costituzionalista Gustavo Zagrebelsky, La Russa ha sostenuto che mettere in discussione la capacità decisionale dell’elettorato rappresenta un errore grave:

«Mettere in discussione la capacità del popolo di scegliere e di decidere e dire “il popolo ha sbagliato” e dirlo quando conviene come fa Zagrebelsky, è un errore clamoroso. La volontà del popolo può essere imperfetta, d’altronde è il popolo che ha voluto il fascismo, non è la rivoluzione fascista».

[Immagine: L’aula del Senato della Repubblica a Palazzo Madama]

Il richiamo a Barabba e il giudizio sulla Carta costituzionale

Proseguendo nel suo ragionamento dinanzi agli studenti, il presidente del Senato ha aggiunto che chi si erge a giudice delle decisioni popolari è «il più antidemocratico che esista», arrivando a citare l’episodio evangelico della scelta tra Barabba e Gesù come esempio di una decisione collettiva che, pur apparendo errata, ha poi condotto all’affermazione del cristianesimo.

Nel corso dell’intervento, La Russa ha inoltre tracciato una netta distinzione all’interno della Costituzione italiana:

I principi fondamentali: il presidente del Senato ha elogiato l’intoccabilità dei primi dodici articoli , dichiarando che per difenderli darebbe «la vita».

il presidente del Senato ha elogiato l’intoccabilità dei , dichiarando che per difenderli darebbe «la vita». La seconda parte della Carta: l’assetto istituzionale disegnato dai Padri costituenti è stato invece definito un «compromesso forzato» maturato nel contesto geopolitico dell’epoca tra il blocco filo-sovietico e quello occidentale.

La reazione delle opposizioni: «Falsificazione storica, chieda scusa»

Immediata e durissima la risposta degli esponenti del centrosinistra, che hanno contestato sia la ricostruzione storica sull’avvento del regime sia le considerazioni sulla nascita della Repubblica:

L’attacco di Angelo Bonelli (AVS): Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra ha parlato di una «falsificazione della storia, grave in sé e ancora più grave perché pronunciata dalla seconda carica dello Stato davanti a ragazze e ragazzi». Ricordando che la dittatura si impose attraverso la marcia su Roma, lo squadrismo, l’omicidio di Giacomo Matteotti e le leggi razziali, Bonelli ha intimato a La Russa di chiedere scusa agli italiani, respingendo anche la lettura fornita sulla Costituzione.

Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra ha parlato di una «falsificazione della storia, grave in sé e ancora più grave perché pronunciata dalla seconda carica dello Stato davanti a ragazze e ragazzi». Ricordando che la dittatura si impose attraverso la marcia su Roma, lo squadrismo, l’omicidio di Giacomo Matteotti e le leggi razziali, Bonelli ha intimato a La Russa di chiedere scusa agli italiani, respingendo anche la lettura fornita sulla Costituzione. La richiesta di dimissioni da parte del PD: Sulla stessa lunghezza d’onda è intervenuta l’assessora regionale toscana Alessandra Nardini (Partito Democratico), che ha invocato apertamente le dimissioni del presidente del Senato gridando alla «vergogna» e ribadendo che «il fascismo non è stato scelto dal popolo, ma è stato imposto dalla violenza squadrista e dalla debolezza e connivenza di pezzi dello Stato sabaudo».

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