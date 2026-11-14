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Serie A Silver, trasferta pugliese per la Nexgen Teamnetwork Albatro sul campo del Putignano

I giovani blu arancio guidati da coach Lorenzo Martelli affrontano la formazione allenata da Pasquale Maione, che schiera anche l'ex siracusano Giuseppe Cuzzupè. Fischio d'inizio alle 17 in diretta streaming su PallamanoTV.
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SIRACUSA / SPORT – Trasferta in terra pugliese per la formazione Nexgen della Teamnetwork Albatro, impegnata nel campionato nazionale di Serie A Silver di pallamano. Dopo la sosta del torneo, i ragazzi allenati da Lorenzo Martelli fanno visita al Putignano, guidato in panchina da Pasquale Maione, che tra le proprie fila schiera anche il siracusano Giuseppe Cuzzupè.

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Una sfida importante in chiave classifica: la squadra aretusea si presenta all’appuntamento dal quinto posto con 8 punti, con due lunghezze di vantaggio proprio sui padroni di casa baresi.

[Immagine: Una fase di gioco della Teamnetwork Albatro durante il campionato di pallamano]

Le parole di coach Martelli alla vigilia del match

Alla vigilia dell’incontro, il tecnico blu arancio Lorenzo Martelli sottolinea le insidie della trasferta pugliese e l’importanza della gara per la maturazione del gruppo:

«Giochiamo su un campo difficile. Dopo la ripresa abbiamo qualche acciaccato, ma sarà una partita da affrontare come sappiamo. Quello di Putignano è un campo caldo, con grande tifo e incitamento continuo. Sarà un ulteriore tassello per continuare il nostro percorso di crescita».

La gara sarà trasmessa in diretta streaming a partire dalle ore 17:00 sulla piattaforma PallamanoTV.

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