Serie A Silver, trasferta pugliese per la Nexgen Teamnetwork Albatro sul campo del Putignano

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SIRACUSA / SPORT – Trasferta in terra pugliese per la formazione Nexgen della Teamnetwork Albatro, impegnata nel campionato nazionale di Serie A Silver di pallamano. Dopo la sosta del torneo, i ragazzi allenati da Lorenzo Martelli fanno visita al Putignano, guidato in panchina da Pasquale Maione, che tra le proprie fila schiera anche il siracusano Giuseppe Cuzzupè.

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Una sfida importante in chiave classifica: la squadra aretusea si presenta all’appuntamento dal quinto posto con 8 punti, con due lunghezze di vantaggio proprio sui padroni di casa baresi.

[Immagine: Una fase di gioco della Teamnetwork Albatro durante il campionato di pallamano]

Alla vigilia dell’incontro, il tecnico blu arancio Lorenzo Martelli sottolinea le insidie della trasferta pugliese e l’importanza della gara per la maturazione del gruppo:

«Giochiamo su un campo difficile. Dopo la ripresa abbiamo qualche acciaccato, ma sarà una partita da affrontare come sappiamo. Quello di Putignano è un campo caldo, con grande tifo e incitamento continuo. Sarà un ulteriore tassello per continuare il nostro percorso di crescita».