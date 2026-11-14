Crolla il balcone mentre stende i panni a Canicattì: grave una 32enne, trasferita in elisoccorso

CANICATTÌ (AGRIGENTO) / CRONACA – Momenti di paura a Canicattì, in provincia di Agrigento, dove una donna di 32 anni è rimasta gravemente ferita a seguito dell’improvviso crollo del balcone della propria abitazione, situata al primo piano di uno stabile.
Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la giovane stava stendendo i panni quando il pavimento del balcone ha ceduto all’improvviso sotto i suoi piedi, facendola precipitare nel vuoto.
[Immagine: Un’ambulanza del 118 e i mezzi di soccorso impegnati in un intervento d’urgenza]
I soccorsi e il trasferimento all’ospedale Sant’Elia
L’allarme è scattato immediatamente e sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri insieme al personale sanitario del 118. Valutata la criticità del quadro clinico della trentaduenne, la centrale operativa ha disposto il trasferimento d’urgenza tramite elisoccorso presso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.
Presso il nosocomio nisseno, i medici hanno riscontrato un politrauma dovuto alla caduta; la donna verrà ora sottoposta a un delicato intervento chirurgico.
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