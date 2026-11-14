Crolla il balcone mentre stende i panni a Canicattì: grave una 32enne, trasferita in elisoccorso

Improvviso cedimento strutturale al primo piano di uno stabile nell'Agrigentino. Soccorsa dai sanitari del 118 e dai Carabinieri, la donna ha riportato un politrauma ed è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dove sarà sottoposta a un intervento chirurgico.