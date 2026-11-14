Priolo Gargallo commemora i caduti di Nassiriya: cerimonia davanti al monumento

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PRIOLO GARGALLO (SIRACUSA) / CRONACA – La comunità di Priolo Gargallo si è fermata per onorare la memoria delle vittime della strage di Nassiriya e rendere omaggio a chi ha sacrificato la propria vita per la pace e la sicurezza internazionale.

La cerimonia commemorativa, organizzata congiuntamente dal Comune di Priolo Gargallo e dall’Associazione Culturale Lamba Doria, si è tenuta oggi alla presenza delle autorità civili e militari del territorio. Nel corso del raccoglimento, un mazzo di fiori tricolore è stato deposto ai piedi del monumento eretto in onore dei Caduti.

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[Immagine: Un momento della commemorazione davanti al monumento ai Caduti a Priolo Gargallo]

Gli interventi delle istituzioni e dell’associazione Lamba Doria

Durante la cerimonia, gli interventi dei promotori hanno sottolineato il valore del servizio svolto quotidianamente dalle forze armate e dalle missioni internazionali:

«Un pensiero va a chi ci ha protetto in passato e a chi lo fa ancora oggi, in ambito nazionale e internazionale», ha dichiarato il referente del gruppo di Priolo Gargallo dell’Associazione Culturale Lamba Doria, Rosario Pulvirenti.

Alle sue parole si è unito il messaggio del sindaco Pippo Gianni, che ha ribadito la vicinanza dell’intera cittadinanza alle donne e agli uomini impegnati nella tutela della collettività:

«A chi oggi e in futuro continuerà a proteggere noi e le nostre famiglie va tutta la nostra gratitudine e riconoscenza», ha sottolineato il primo cittadino.

Il ricordo dell’attentato del 12 novembre 2003

La commemorazione ha rinnovato il ricordo del tragico attentato avvenuto in Iraq il 12 novembre 2003, quando un camion cisterna carico di esplosivo venne lanciato contro l’ingresso della base italiana dei Carabinieri a Nassiriya, innescando l’esplosione del deposito munizioni.

In quella strage persero la vita 28 persone, tra cui 19 italiani: 12 Carabinieri, 5 militari dell’Esercito, un cooperante internazionale e un regista. Un tributo di sangue particolarmente doloroso anche per la provincia di Siracusa e per l’intera Sicilia, che in quell’attacco vide cadere sette suoi figli.

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