SPORT | Volley, Supercoppa Superlega: la Sir Susa Scai Perugia batte Trento in rimonta 3-1 e vola in finale

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PARMA / SPORT – È la Sir Susa Scai Perugia la prima finalista della 31ª Supercoppa Superlega, attualmente in corso di svolgimento sul parquet del PalaRaschi di Parma. Il sestetto umbro, campione d’Italia in carica e detentore del trofeo conquistato nella scorsa edizione a Trieste, ha superato in rimonta l’Itas Trentino con il punteggio di 3-1 (22-25, 25-20, 25-18, 30-28), staccando così il pass per l’atto conclusivo della manifestazione.

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[Immagine: Un’azione sottorete durante una sfida di Superlega maschile di pallavolo]

La rimonta umbra e l’attesa per la seconda semifinale

Dopo aver ceduto il primo parziale ai dolomitici (22-25), la formazione perugina ha cambiato passo nel secondo e nel terzo set (25-20 e 25-18), prima di aggiudicarsi un quarto set ad altissima tensione risolto soltanto ai vantaggi sul 30-28 contro i finalisti dell’ultima Coppa Italia.

Il programma del PalaRaschi prosegue ora con la seconda semifinale, che metterà di fronte il Rana Verona — detentore della Coppa Italia e fresco dell’innesto del centrale ucraino Veletskyi — e la Cucine Lube Civitanova, finalista dei play-off scudetto 2025/26 e unica formazione ancora a punteggio pieno nella stagione regolare in corso.

Per l’undicesima edizione consecutiva, la Supercoppa si disputa con la formula della Final Four — analoga a quella della Coppa Italia — riservata alle quattro squadre che hanno ottenuto i migliori piazzamenti nella precedente annata agonistica

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