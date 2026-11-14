CRONACA | Palermo, nuova aggressione ai Vigili del Fuoco al CEP: l’allarme del Conapo

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PALERMO / CRONACA – Nuova notte di tensione e violenza contro i soccorritori nel quartiere CEP di Palermo. Una squadra dei Vigili del Fuoco, intervenuta per domare l’incendio di una ventina di cassonetti dei rifiuti, è stata fatta oggetto di una fitta sassaiola nonostante operasse sotto la scorta delle Forze dell’ordine.

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Durante le operazioni di spegnimento, l’azione dei pompieri è stata ulteriormente ostacolata da barricate improvvisate con cassonetti e cumuli di spazzatura. Nel corso dell’assalto, il parabrezza di uno dei mezzi di soccorso è rimasto danneggiato.

[Immagine: Un mezzo dei Vigili del Fuoco impegnato in un intervento notturno di spegnimento]

La denuncia del Conapo: «Terzo grave episodio in meno di un mese»

A denunciare con fermezza l’accaduto è Marco Piergallini, segretario generale del Conapo (sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco), che punta il dito contro una spirale di violenza ormai ricorrente nella stessa area cittadina:

«È intollerabile che i vigili del fuoco, chiamati a rischiare la propria vita per salvare quella degli altri, debbano anche difendersi da chi li aggredisce durante gli interventi. Non possiamo aspettare che ci scappi il ferito o, peggio, il morto prima di intervenire».

Piergallini ricorda infatti come l’episodio della scorsa notte rappresenti il terzo grave attacco in meno di trenta giorni nel quartiere palermitano:

16 ottobre: una squadra era stata accerchiata e aveva subito il furto di alcune attrezzature di soccorso.

una squadra era stata accerchiata e aveva subito il furto di alcune attrezzature di soccorso. 24 ottobre: altri operatori erano stati circondati e ostacolati durante un intervento, nonostante la presenza della Polizia.

L’appello al Prefetto Mariani e al Ministro Piantedosi

Di fronte a quella che il sindacato definisce una situazione inaccettabile, il Conapo chiede interventi strutturali e immediati sia sul piano locale sia su quello governativo:

«Chiediamo al Prefetto di Palermo, Massimo Mariani, di convocare con urgenza un incontro con i vertici provinciali dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’ordine per definire misure concrete di prevenzione e protezione delle squadre di soccorso, soprattutto nelle aree maggiormente a rischio. Al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e al Sottosegretario Emanuele Prisco chiediamo di affrontare il problema anche a livello nazionale, affinché la sicurezza dei vigili del fuoco sia garantita ovunque», prosegue Piergallini.

«Esprimiamo piena solidarietà ai colleghi aggrediti. Chi danneggia un mezzo di soccorso o ostacola un intervento mette a rischio la sicurezza dell’intera collettività. Una pietra lanciata contro i vigili del fuoco è una pietra contro il diritto al soccorso di tutti i cittadini», conclude il segretario generale del Conapo.

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