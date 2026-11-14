CRONACA | Bergamo, soccorso sul Pizzo Paradiso: recuperati sei escursionisti, uno è grave

BERGAMO / CRONACA – Articolato intervento di soccorso in montagna nel territorio comunale di Ornica, in provincia di Bergamo, lungo il sentiero n. 106 — noto come Sentiero del Diavolo — nell’area del Pizzo Paradiso. Sei escursionisti sono rimasti coinvolti in una situazione di difficoltà in quota, uno dei quali ha riportato gravi ferite.
[Immagine: Un elicottero dei Vigili del Fuoco impegnato in un’operazione di soccorso in montagna]
La dinamica dei soccorsi: in azione l’elicottero Drago e il Soccorso Alpino
La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente con il dispiegamento congiunto di uomini e mezzi aerei:
- Il recupero dei cinque escursionisti: l’elicottero DragoVF166 dei Vigili del Fuoco ha raggiunto il gruppo e recuperato cinque delle sei persone coinvolte, trasferendole in una zona sicura dove ad attenderle c’erano gli operatori del Soccorso Alpino, che hanno poi provveduto ad accompagnarle verso Morbegno.
- Il trasporto in codice rosso: la sesta persona, rimasta ferita, è stata invece presa in carico dall’elisoccorso del servizio sanitario regionale e trasportata d’urgenza all’ospedale di Bergamo in codice rosso.
Alle operazioni hanno preso parte anche una squadra dei Vigili del Fuoco proveniente dal distaccamento di Zogno e personale specializzato SAF (Speleo Alpino Fluviale).
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