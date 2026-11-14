CRONACA | Bergamo, soccorso sul Pizzo Paradiso: recuperati sei escursionisti, uno è grave

Complesso intervento dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino lungo il Sentiero del Diavolo, nel territorio di Ornica. Cinque persone sono state messe in salvo dall'elicottero DragoVF166, mentre la sesta è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Bergamo.