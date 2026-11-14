Scontro Ciro Grillo-Lega sul caso Open Arms e il ruolo di Giulia Bongiorno

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ROMA / POLITICA & CRONACA – È scontro politico e giudiziario tra Ciro Grillo e la Lega in seguito alle dichiarazioni rilasciate dal figlio dell’ex leader del Movimento 5 Stelle nel corso di un’intervista all’emittente Telenord. Condannato in primo grado a otto anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo per i fatti avvenuti in Sardegna, Grillo ha avanzato una ricostruzione secondo cui esisterebbe un collegamento diretto tra le decisioni assunte dal M5S sul caso Open Arms, la crisi del primo governo Conte e il successivo ingresso della senatrice Giulia Bongiorno come legale della giovane che lo ha denunciato.

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[Immagine: Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica a Roma]

Le dichiarazioni di Ciro Grillo a Telenord

Nel corso dell’intervista, Ciro Grillo ha collegato gli eventi politici del biennio 2018-2019 alla propria vicenda giudiziaria e mediatica, puntando inoltre il dito contro l’attuale incarico istituzionale ricoperto dall’avvocata e parlamentare leghista:

«Siamo nel 2018-2019 e il Movimento Cinque Stelle aveva fatto il governo con la Lega. A seguito del processo Open Arms, i Cinque Stelle diedero l’autorizzazione a procedere, il che causò poi il crollo del governo giallo-verde. In quel governo come ministro c’era Giulia Bongiorno, era ministro della Pubblica amministrazione. A seguito dello scioglimento del Governo, Giulia Bongiorno prese le parti della ragazza che mi ha denunciato. Da lì è cominciato anche un assedio mediatico notevole. Penso ci sia un nesso causale tra questa condotta dei Cinque Stelle e l’introduzione di Giulia Bongiorno», ha sostenuto.

Grillo ha poi aggiunto una critica legata al ruolo parlamentare della senatrice:

«Si tratta dell’attuale presidente della Commissione Giustizia in Senato, che ha il disegno di legge del reato per cui si sta procedendo. Io gareggio contro una persona che può cambiare le regole del gioco mentre si gareggia, non è giusto. E questo al di là del fatto che sia legale».

La secca smentita della Lega: «Impossibile sul piano temporale»

Immediata e netta la replica della Lega, che attraverso fonti del partito ha smontato punto per punto la ricostruzione proposta nell’intervista, evidenziando una discrasia temporale tra la fine dell’esecutivo giallo-verde e il voto parlamentare sul caso Open Arms:

«La ricostruzione politica proposta nell’intervista contiene un evidente errore cronologico. Il governo Lega-M5S è caduto nell’agosto 2019, con le dimissioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte il 20 agosto. Il voto del Senato sull’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso Open Arms è invece avvenuto il 30 luglio 2020, quasi un anno dopo, quando era già in carica il governo Conte II sostenuto da M5S e PD».

Secondo il Carroccio, dunque, cade alla base qualsiasi nesso di causa-effetto tra i due passaggi politici:

«È dunque cronologicamente impossibile che quel voto abbia provocato la caduta del governo gialloverde, come sostenuto da Ciro Grillo. Le ipotesi di collegamenti politici formulate nell’intervista non trovano riscontro in questa ricostruzione dei fatti», precisano dalla Lega, ribadendo che Giulia Bongiorno assiste oggi la giovane parte civile e definendo prive di fondamento le correlazioni politiche ipotizzate da Grillo.

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