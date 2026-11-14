Di Mare a WLTV: «Resto al timone, in arrivo 44 milioni di opere»

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AUGUSTA (SIRACUSA) / POLITICA & AMMINISTRAZIONE – Una chiacchierata a tutto tondo tra visioni politiche, cantieri aperti e programmazione culturale. Il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, recentemente nominato commissario provinciale della Lega – Italia Federale, è stato protagonista di una lunga intervista esclusiva negli studi di WLTV, ospite della trasmissione Punto e a capo Web.

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Al centro del confronto non solo il nuovo incarico politico all’interno del centrodestra siciliano, ma soprattutto il futuro amministrativo della città megarese, forte di un consenso plebiscitario che lo ha visto riconfermato con quasi l’85% delle preferenze.

[Immagine: Gli studi televisivi di WLTV durante l’intervista al sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare]

Il nuovo corso politico e il “no” alle voci sulle Regionali

Incalzato sulla transizione politica nel centrodestra e sulla nuova veste del partito guidato da Matteo Salvini – sempre più radicato nel Siracusano grazie al lavoro dell’onorevole Sammartino – Di Mare ha sottolineato l’importanza del legame con i territori:

«Oggi la Lega – Italia Federale è un partito che attenziona molto le amministrazioni locali e vuole raccontare un Meridione fatto di buoni esempi di governo e di impresa».

Sulla collocazione politica, il primo cittadino rivendica con coerenza la propria storia:

«Il mio percorso nasce ad Azione Giovani ed è sempre stato nel centrodestra. Ma al di là dei simboli e dei colori, io resto Peppe Di Mare, il sindaco di Augusta. Il nuovo ruolo serve esclusivamente a rafforzare la filiera istituzionale con Palermo e Roma per portare più risorse alla nostra comunità».

Netta la risposta alle indiscrezioni di corridoio che lo vorrebbero pronto a lasciare la fascia tricolore per una candidatura alle prossime elezioni regionali:

«Sono il sindaco di Augusta e devo portare a termine un percorso di profondo cambiamento appena avviato. In politica c’è un tempo per tutto: oggi il mio unico obiettivo è onorare il mandato che i cittadini mi hanno affidato».

Bilancio sano e 44 milioni di investimenti: da via Pio La Torre al PalaJonio

Sul fronte amministrativo, Di Mare rivendica il risanamento dei conti comunali, che oggi consentono di programmare con serenità anche il bilancio di previsione 2027-2029. La strategia resta quella della presenza costante sul territorio, sintetizzata dalla rubrica social “Un cantiere al giorno”:

«Non amo stare chiuso negli uffici. Ai cittadini non interessano le etichette di partito, ma strade sicure, viabilità efficiente, aree sportive e decoro urbano».

Nelle ultime manovre finanziarie l’amministrazione ha messo in campo complessivamente 44 milioni di euro destinati a interventi capillari su tutto il vasto territorio comunale: nuove rotatorie, parchi cittadini, piantumazione di alberi ed edilizia scolastica.

Due, in particolare, le notizie più attese dagli augustani:

Il PalaJonio: sono ufficialmente ripartiti i lavori nello storico impianto sportivo, teatro in passato di sfide di Serie A e titoli nazionali. «Vedere nuovamente alzarsi i piloni è un’emozione. Restituiremo alla città il tempio del calcio a cinque e dello sport augustano».

sono ufficialmente ripartiti i lavori nello storico impianto sportivo, teatro in passato di sfide di Serie A e titoli nazionali. «Vedere nuovamente alzarsi i piloni è un’emozione. Restituiremo alla città il tempio del calcio a cinque e dello sport augustano». Brucoli e il Castello Aragonese: approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione strutturale e illuminotecnica della piazza di Brucoli, finanziato con 500 mila euro dalla Regione e 150 mila euro dal bilancio comunale. Entro fine anno sarà individuata la ditta appaltatrice per un intervento che si affiancherà all’imminente riapertura del Castello Aragonese, destinato a diventare polo centrale per il turismo culturale.

Sicurezza nelle scuole e guerre ibride

Spazio anche all’attualità nazionale con riferimento ai recenti falsi allarmi bomba inviati via e-mail a migliaia di istituti scolastici in tutta Italia, inclusi quelli del Siracusano:

«Il concetto stesso di conflitto sta cambiando: viviamo nell’era della guerra ibrida», ha commentato Di Mare. «Serve una risposta coordinata a livello nazionale ed europeo per proteggere infrastrutture sensibili, scuole, ospedali e trasporti da queste nuove minacce tecnologiche».

Il Natale ad Augusta e il ritorno del Festival “Il Federiciano”

Nonostante manchi ancora qualche settimana, la macchina organizzativa per le festività natalizie è già a pieno regime. Il calendario degli eventi prenderà il via ufficialmente il 3 dicembre con un appuntamento di rilievo nazionale: Il Federiciano, il Festival Nazionale della Poesia, che porterà ad Augusta oltre duemila poeti pronti a trasformare le strade del centro in un laboratorio letterario a cielo aperto fino al 5 dicembre. A seguire luminarie, spettacoli, iniziative gastronomiche e il tradizionale Capodanno in piazza, per il quale l’amministrazione è al lavoro per definire il nome dell’ospite musicale.

In chiusura, il sindaco ha rivendicato il legame empatico costruito con la popolazione, pur non risparmiando stoccate contro i vandali che deturpano il patrimonio pubblico:

«Resto al Comune fino alle 21:30 con il portone aperto per ascoltare chiunque abbia bisogno. Fare politica seriamente significa sacrificare tempo agli affetti personali per dedicarsi interamente alla propria terra. L’affetto della gente, a partire dai ragazzi delle scuole, è la vera benzina che ci dà l’energia per andare avanti».

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