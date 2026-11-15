CULTURA & SOCIETÀ | Acireale, festa di Santa Venera: il vescovo Raspanti invoca la pace nel Mediterraneo

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ACIREALE (CATANIA) / CULTURA & SOCIETÀ – Una giornata intensa di fede, identità e memoria civica ha unito la comunità di Acireale in occasione della festa della Traslazione delle Sacre Reliquie di Santa Venera, Vergine e Martire, Patrona principale della città e della diocesi. La ricorrenza, celebrata sabato 14 novembre, ha coinvolto le autorità ecclesiali, civili e militari, gli istituti scolastici e centinaia di fedeli, rinnovando il legame secolare del territorio con la propria Patrona.

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I festeggiamenti — promossi dalla Deputazione della Reale Cappella di Santa Venera in collaborazione con la Basilica Cattedrale, il Comune di Acireale e il Circolo Santa Venera — erano stati aperti venerdì 13 novembre dal concerto della Società Filarmonica Santa Venera di Malta, suggellando lo storico ponte devozionale tra la Sicilia e l’arcipelago maltese.

Le scuole, la memoria del 1941 e l’olio votivo da Santa Venerina

La giornata solenne ha preso il via con la traslazione del venerato busto-reliquiario e dell’argenteo scrigno dalla Reale Cappella all’altare maggiore della Basilica Cattedrale, seguita dalla messa animata dai cori degli studenti delle scuole cittadine. Spazio poi alla memoria civile in via Atanasia, con la deposizione di una corona d’alloro sulla lapide dedicata alle vittime del bombardamento del 1941: un momento fortemente sentito dalla cittadinanza, che lega all’intercessione di Santa Venera lo scampato pericolo e la mancata strage durante il conflitto bellico.

Nel pomeriggio, il vescovo di Acireale mons. Antonino Raspanti ha presieduto il solenne pontificale in Cattedrale alla presenza del sindaco Roberto Barbagallo, delle autorità civili e militari e di una delegazione istituzionale del Comune di Santa Venerina guidata dal primo cittadino Santo Raciti. Quest’ultimo ha rinnovato il tradizionale rito della donazione dell’olio destinato ad alimentare la lampada votiva che arde tutto l’anno nella cappella della Patrona, segno del profondo vincolo spirituale che unisce i due comuni etnei.

L’omelia di mons. Raspanti: «La testimonianza di Venera superi sopraffazione e violenza»

Al centro dell’omelia pronunciata da mons. Raspanti il valore della testimonianza cristiana, della dignità umana e del superamento delle convenzioni sociali alla luce del Vangelo:

«La sua scelta manifesta una libertà nuova, nella quale uomo e donna, senza rinnegare la propria identità, trovano in Gesù la piena unità», ha affermato il presule, soffermandosi sulle ferite che nel corso della storia hanno spezzato la reciprocità tra uomo e donna generando sopraffazione e violenza.

«Il martirio di Venera è la testimonianza di chi appartiene già al Regno di Dio e vive guardando oltre le contraddizioni dell’uomo vecchio. La sua morte non è una sconfitta, ma la piena unione con Cristo risorto. Oggi comprendiamo il linguaggio di Venera?», ha incalzato il vescovo, richiamando i battezzati alla responsabilità di essere nel mondo «sale della terra e luce del mondo».

L’appello per la pace nel Mediterraneo e l’affidamento in piazza Duomo

A chiusura della giornata, il corteo con le Sacre Reliquie ha raggiunto piazza Duomo, dinanzi al Palazzo di Città. Proprio dal cuore civico di Acireale, mons. Raspanti ha elevato un accorato appello per la pace nel mondo e in particolare nel Mediterraneo, prima della preghiera di affidamento guidata dal parroco don Mario Fresta e del rientro in Cattedrale per la benedizione finale e la reposizione del busto-reliquiario nella Reale Cappella.

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