Parco nazionale, il Pd: “No all’emendamento della Lega”

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La Federazione di Siracusa del Partito Democratico, come quello siciliano e nazionale, esprime la propria ferma contrarietà all’emendamento 3.6 presentato dai deputati della Lega Zinzi, Sudano e Carrà al provvedimento sul dissesto idrogeologico, che punta di fatto a cancellare il percorso istitutivo del Parco nazionale degli Iblei.

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La federazione del Pd la ritiene “una proposta grave e inaccettabile, che dietro la presunta necessità di risanare preventivamente le criticità idriche e idrogeologiche del territorio nasconde una scelta politica precisa: fermare l’istituzione del Parco, cancellando persino gli atti amministrativi e procedimentali già compiuti”.

“Siamo di fronte a una contraddizione evidente e a un’operazione profondamente strumentale – è scritto n un documento – e se esistono criticità idrogeologiche, problemi di depurazione, fragilità degli ecosistemi e situazioni di degrado ambientale, la risposta delle istituzioni deve essere investire nella loro soluzione, programmare interventi, destinare risorse e rafforzare la capacità di governo del territorio. Non certo cancellare uno strumento fondamentale di tutela ambientale e sviluppo sostenibile del territorio.

L’istituzione del Parco nazionale degli Iblei rappresenta, al contrario, una straordinaria opportunità proprio per affrontare e superare eventuali criticità e le vulnerabilità del territorio. Attraverso una pianificazione integrata, interventi di tutela e ripristino degli ecosistemi, la salvaguardia delle risorse idriche e naturali e la valorizzazione del patrimonio forestale e paesaggistico, e fondi pubblici dedicati, il Parco può diventare uno strumento decisivo anche per rafforzare la resilienza del territorio e promuovere concrete politiche di adattamento ai cambia-menti climatici. In un’area sempre più esposta agli effetti della crisi climatica, alla siccità, agli incendi, agli eventi meteorologici estremi, al rischio idrogeologico e alla perdita di biodiversità, abbiamo bisogno di più capacità di prevenzione, più programmazione, più tutela e più fondi, non di meno. Il Parco può contribuire a costruire una strategia territoriale di lungo periodo, capace di coniugare sicurezza ambientale, salvaguardia delle risorse naturali e nuove importanti opportunità economiche e occupazionali”.

L’emendamento della Lega, invece, non propone alcun piano di risanamento, non individua risorse e non prevede interventi concreti per affrontare i problemi che dichiara di voler risolvere. Si limita a utilizzare quelle criticità come argomento per interrompere il percorso istitutivo del Parco.

Il Partito Democratico ribadisce con assoluta determinazione la propria volontà che il Parco nazionale degli Iblei venga istituito nel più breve tempo possibile. Non si tratta di un vincolo da contrapporre allo sviluppo, ma di una scelta strategica per il futuro del territorio: un’opportunità per coniugare tutela del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale, agricoltura di qualità, turismo sostenibile e sviluppo reale delle economie locali.

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