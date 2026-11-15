POLITICA | Regionali Sicilia 2027, Forza del Popolo lancia Musso: «Alternativi a De Luca e La Vardera»

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PALERMO / POLITICA – Forza del Popolo definisce la propria strategia in vista delle elezioni regionali siciliane del 2027 e si propone come polo alternativo rispetto a Cateno De Luca e Ismaele La Vardera. Secondo quanto reso noto dalla Federazione Siciliana del movimento, la linea politica e organizzativa è stata formalizzata in un documento approvato all’unanimità dall’Assemblea federale siciliana nella seduta del 13 novembre 2026 e successivamente ratificato dal Comitato Politico Nazionale nella riunione del 14 novembre.

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Nel documento ufficiale viene confermata la candidatura alla Presidenza della Regione Siciliana dell’avvocato Lillo Massimiliano Musso, che ricoprirà anche il ruolo di capolista regionale.

[Immagine: Ignazio Antonio Riggi, Presidente della Federazione Siciliana di Forza del Popolo]

Liste in tutti i nove collegi e apertura alle intese territoriali

Sul piano organizzativo, la Federazione siciliana di Forza del Popolo dichiara di essere già nelle condizioni di presentare proprie liste in tutti e nove i collegi elettorali dell’Isola, con i responsabili territoriali operativi per la composizione degli elenchi dei candidati e gli adempimenti burocratici.

Parallelamente, il movimento manifesta disponibilità al dialogo e alla costruzione di eventuali intese elettorali con altre realtà politiche e civiche presenti sul territorio regionale, precisando tuttavia che ogni eventuale convergenza dovrà svilupparsi nel rispetto degli indirizzi già tracciati nei congressi territoriali celebrati quest’anno.

La dichiarazione di Riggi e la tabella di marcia verso il 2027

A ribadire i capisaldi della linea politica del partito è Ignazio Antonio Riggi, Presidente della Federazione Siciliana di Forza del Popolo:

«La disponibilità al confronto non comporta una rinuncia alle scelte già deliberate dagli organismi del partito. Restano confermate sia la candidatura dell’avvocato Lillo Massimiliano Musso alla Presidenza della Regione Siciliana, sia la presentazione del simbolo di Forza del Popolo, secondo quanto stabilito nei congressi territoriali. Stiamo registrando di giorno in giorno un crescendo di adesioni».

Il movimento ha infine fissato una precisa scadenza organizzativa: entro e non oltre il 28 febbraio 2027 sarà completata la composizione delle liste elettorali e, nella stessa data, prenderà ufficialmente il via la raccolta delle sottoscrizioni necessarie alla presentazione delle candidature.

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