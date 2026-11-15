Maltempo in Italia: allerta gialla in 12 regioni. Focus su Campania e Toscana

Read this article in English→

Una nuova e intensa perturbazione si abbatte sull’Italia in questo fine settimana: domenica 15 novembre 2026, ben dodici regioni sono state messe in allerta gialla a causa di forti piogge, temporali diffusi e raffiche di vento.

Le aree interessate dall’avviso della Protezione Civile comprendono Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo, Lazio, Toscana, Umbria, Marche, Emilia-Romagna e Sardegna. Il quadro meteorologico impone la massima prudenza per i rischi legati a possibili allagamenti, frane e criticità alla circolazione stradale.

Pubblicità

La situazione nelle zone più a rischio

Campania: La Protezione Civile regionale ha fatto scattare l’allerta per 24 ore a partire dalle 6:00 di stamattina. Le criticità maggiori sono attese nelle zone 3, 5 e 6 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Picentini, Piana del Sele e Alto Cilento), dove i terreni saturi aumentano il pericolo di smottamenti, innalzamento dei corsi d’acqua e allagamenti locali.

Toscana: Dopo una breve tregua, il maltempo è tornato a colpire soprattutto il settore centro-meridionale, con particolare attenzione al Grossetano. Si stimano accumuli di pioggia fino a 40-60 millimetri durante i temporali più forti, con punte di 30-40 millimetri in appena un’ora.

Le raccomandazioni della Protezione Civile

Si invitano i cittadini a limitare gli spostamenti non essenziali durante i picchi di maltempo, a prestare la massima attenzione vicino ai corsi d’acqua e a evitare categoricamente sottopassi e strade allagate.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale