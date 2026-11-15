Nuove regole per le rotatorie: cosa cambia con la riforma del Codice della Strada

Read this article in English→

Il Codice della Strada si prepara a una vera e propria rivoluzione per la circolazione nelle rotatorie, introducendo disposizioni più uniformi per precedenze, corsie e uso delle frecce. Attualmente il testo è stato approvato in via preliminare (ottobre 2026) e deve completare l’iter legislativo, ma ecco quali saranno i punti chiave della riforma:

Pubblicità

Precedenza universale all’anello:

Viene eliminata la distinzione tra rotonde “all’italiana” e “alla francese”. Chi entra in rotatoria dovrà sempre dare la precedenza ai veicoli già in circolazione sull’anello, anche in assenza di cartelli specifici (salvo diversa segnaletica).

Gestione delle corsie multiple:

Chi deve svoltare alla prima uscita a destra deve mantenersi sulla corsia esterna. Chi invece deve proseguire dritto o prendere le uscite successive dovrà posizionarsi sulla corsia interna.

Cambio di corsia in sicurezza:

Per spostarsi dalla corsia interna a quella esterna ed uscire, bisognerà dare la precedenza ai veicoli già presenti sulla corsia esterna. Se la manovra non è sicura, sarà obbligatorio fare un altro giro della rotatoria senza forzare l’uscita.

Regole per gli indicatori di direzione:

La freccia a destra va inserita già in prossimità dell’ingresso per la prima uscita. Per le uscite successive, la freccia va attivata per tempo (di solito dopo aver superato l’uscita precedente) e ogni cambio di corsia interno va segnalato preventivamente.

Attenzione particolare per moto e scooter:

La riforma punta a rendere il traffico più prevedibile, ma i centauri dovranno prestare molta attenzione agli angoli ciechi e ai cambi di corsia in mezzo al traffico intenso.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale