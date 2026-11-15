Teheran dichiara non negoziabile il programma di arricchimento dell’uranio

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Nonostante le pressioni della comunità internazionale e i colloqui diplomatici in corso con Washington, Teheran ha confermato la propria linea dura: il programma di arricchimento dell’uranio non è negoziabile.

Ecco i punti cardine della strategia iraniana:

Linea rossa sull’arricchimento: Le autorità iraniane hanno escluso categoricamente qualsiasi riduzione o sospensione delle attività di arricchimento come merce di scambio per ottenere un accordo con gli Stati Uniti e l’Occidente.

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Questione di sovranità: I vertici del Paese — tra cui il presidente e il ministro degli Esteri Abbas Araghchi — rivendicano il nucleare come un diritto nazionale inalienabile, respingendo al mittente qualsiasi tentativo di imposizione esterna.

Braccio di ferro con l’AIEA: Questa chiusura alimenta lo scontro con l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, allarmata sia dallo stop alle ispezioni sia dal rifiuto di Teheran di ridurre o trasferire all’estero le proprie riserve di uranio arricchito, ignorando persino le proposte avanzate dai Paesi alleati.

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