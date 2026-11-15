ESTERI & GEOPOLITICA | Trump, Putin e Xi in posa come a Yalta: il dipinto pop art dell’artista russo Sergienko

SAN PIETROBURGO (RUSSIA) / ESTERI & GEOPOLITICA – A pochi giorni dall’atteso vertice internazionale nell’Asia-Pacifico, l’arte contemporanea torna a incrociare la grande geopolitica. L’artista russo Alexey Sergienko ha presentato a San Pietroburgo la sua ultima creazione, intitolata «Shenzhen 26», un’opera in stile pop art che ritrae Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping in posa attorno a un tavolo, richiamando apertamente l’iconografia storica dei “Tre Grandi” alla Conferenza di Yalta del 1945.
Il dipinto, svelato in vista del possibile incontro tra i tre leader a margine del vertice Apec in programma a Shenzhen, intende lanciare un messaggio di distensione e di speranza per gli equilibri globali.
[Immagine: Un’opera d’arte contemporanea in stile pop art esposta in una galleria di San Pietroburgo]
Il significato dell’opera e il simbolismo del tè
Nelle intenzioni dell’autore, l’opera vuole riflettere sulle dinamiche diplomatiche del presente, affidando alla tela una visione ottimistica sui rapporti tra le superpotenze.
Sergienko ha descritto i tre capi di Stato come figure «ragionevoli», esprimendo l’auspicio che il dialogo in terra cinese possa concretizzarsi in un’intesa storica capace di riportare la pace nello scacchiere internazionale. All’interno del dipinto curati dettagli simbolici sottolineano il clima ricercato: tra questi, la tazza di tè offerta da Xi Jinping assume la valenza di un auspicio di distensione e di cortesia diplomatica tra le delegazioni.
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