CRONACA | Treviso, morto dopo un mese il 23enne caduto dal tettuccio di un’auto a un raduno

TREVISO / CRONACA – Non ce l’ha fatta il 23enne di Jesolo che lo scorso 11 ottobre era rimasto gravemente ferito cadendo dal tettuccio di un’auto in corsa durante un raduno automobilistico non autorizzato nel Trevigiano. Dopo oltre un mese di ricovero nel reparto di terapia intensiva, il giovane è deceduto all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso a causa delle gravissime lesioni riportate nell’impatto con l’asfalto.
La dinamica dell’incidente e il cambio d’accusa per l’amico alla guida
La sera della tragedia il 23enne stava operando come videomaker per realizzare le riprese dell’evento motoristico organizzato a Paese. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti:
- La caduta in curva: il giovane si trovava sul tettuccio di una Opel Frontera in movimento quando, durante una curva, avrebbe perso l’equilibrio precipitando sull’asfalto e battendo violentemente la testa.
- I soccorsi immediati: l’amico coetaneo che si trovava al volante si era subito fermato per prestare aiuto e chiamare il 118, ma il quadro clinico era apparso fin dal primo momento disperato.
In seguito all’incidente, la Procura di Treviso aveva inizialmente aperto un fascicolo per lesioni colpose gravi nei confronti del conducente della vettura, posizione che con il decesso del 23enne si aggrava ora nell’accusa di omicidio colposo. Proseguono intanto gli accertamenti degli investigatori anche sugli organizzatori del raduno di appassionati di motori, risultato privo delle necessarie autorizzazioni.
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