La stagione respiratoria autunnale è ufficialmente iniziata in Italia

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Tra il 2 e l’8 novembre 2026, il sistema di sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità ha stimato quasi 478 mila nuovi casi di infezioni respiratorie acute.

Tuttavia, contrariamente a quanto si possa pensare, non si tratta di un’epidemia influenzale: i veri protagonisti di questa prima fase sono altri patogeni, in particolare i rhinovirus (al 25,7%), seguiti dai virus parainfluenzali e dagli adenovirus, mentre l’influenza vera e propria rappresenta solo una piccola percentuale delle positività.

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I più colpiti sono i bambini piccoli (nella fascia 0-5 anni si registrano quasi 30 casi ogni mille assistiti), con inevitabili ripercussioni sulla vita familiare, lavorativa e sull’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale. Dal report emergono tre punti fermi per gestire al meglio i mesi freddi:

Attenzione agli antibiotici: essendo infezioni per lo più virali, l’uso di antibiotici senza prescrizione medica è inutile e alimenta il fenomeno dell’antibiotico-resistenza.

Il ruolo del territorio: la maggior parte dei casi non richiede il ricovero ospedaliero; una medicina territoriale efficiente (medici di famiglia, pediatri, farmacie) è fondamentale per evitare accessi impropri ai Pronto Soccorso.

Prevenzione e programmazione: l’incidenza è in linea con lo scorso anno, ma occorre muoversi d’anticipo potenziando la prevenzione e le campagne vaccinali per le categorie a rischio.

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