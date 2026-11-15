Black Friday, allerta truffe online: i consigli del Garante per acquisti sicuri

ITALIA / ATTUALITÀ & ECONOMIA – Con l’avvicinarsi del Black Friday, fissato per venerdì 27 novembre, il commercio elettronico entra nel vivo della stagione promozionale. Accanto alle offerte reali proposte dai marchi e dai portali accreditati, tuttavia, si moltiplicano puntualmente i tentativi di frode informatica, siti clone e campagne di phishing costruite per intercettare gli acquirenti meno attenti.
Per tutelare i consumatori e ridurre i rischi legati allo shopping digitale, il Garante per la protezione dei dati personali richiama l’attenzione su una serie di precauzioni essenziali da adottare prima di finalizzare qualsiasi transazione online.
[Immagine: Un utente effettua acquisti online al computer verificando la sicurezza del sito e-commerce]
Le regole principali per evitare raggiri sul web
Acquistare in sicurezza richiede pochi controlli mirati prima di inserire dati personali o coordinate bancarie:
- Verificare l’affidabilità del sito: controllare sempre l’indirizzo web (URL) nella barra del browser, accertandosi che sia presente il protocollo sicuro
https://e che non vi siano storpiature tipiche dei portali contraffatti. Diffidare inoltre di sconti eccessivamente fuori mercato.
- Controllare i riferimenti del venditore: un e-commerce regolare riporta in modo chiaro partita IVA, sede legale, recapiti di assistenza e condizioni di recesso.
- Utilizzare metodi di pagamento sicuri: privilegiare carte prepagate, carte virtuali usa e getta o sistemi di pagamento intermediati che offrono protezione sugli acquisti, evitando bonifici diretti verso destinatari sconosciuti.
- Attenzione a link e messaggi sospetti: non cliccare su collegamenti contenuti in e-mail, SMS o messaggi social che promettono promozioni lampo o segnalano finti problemi di consegna dei pacchi.
- Proteggere i dati personali: fornire esclusivamente le informazioni strettamente necessarie alla spedizione e alla fatturazione, evitando di salvare le credenziali della carta su dispositivi condivisi o reti Wi-Fi pubbliche non protette.
Adottare queste semplici accortezze consente di cogliere le opportunità commerciali legate al Black Friday preservando al contempo la sicurezza dei propri risparmi e della propria identità digitale.
Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale