ATTUALITÀ & ECONOMIA | Colletta Alimentare 2026: raccolte 8.700 tonnellate in Italia e 546 in Sicilia

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La trentesima edizione dell’iniziativa conferma la solidarietà degli italiani nonostante l’inflazione al 5,4%. In Sicilia la raccolta cresce del 4,47% con oltre 14.000 volontari impegnati in 1.100 punti vendita.

di Redazione

15 Novembre 2026

ITALIA / ATTUALITÀ & ECONOMIA – Sono 8.700 le tonnellate di alimenti raccolte in tutta Italia in occasione della 30ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare®, a cui si aggiungono le donazioni effettuate tramite la spesa online sulle piattaforme aderenti. Un risultato straordinario che supera, seppur di poco, le 8.600 tonnellate dello scorso anno, confermando la generosità degli italiani nonostante un contesto economico complesso segnato da un’inflazione al 5,4% su base annua.

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L’iniziativa, resa possibile dall’impegno di oltre 160.000 volontari nei supermercati italiani, rappresenta una grande opera collettiva i cui prodotti saranno distribuiti nei prossimi mesi attraverso le oltre 7.500 organizzazioni partner convenzionate con il Banco Alimentare (mense, case famiglia, comunità per minori e centri d’ascolto), a sostegno di oltre 1.700.000 persone in difficoltà.

[Immagine: Volontari impegnati nella raccolta alimentare all’interno di un supermercato durante la trentesima edizione della Colletta]

Il bilancio in Sicilia: crescita del 4,47% e dettaglio provinciale

In Sicilia, dove la Rete Banco Alimentare supporta 322.121 persone attraverso 834 organizzazioni partner, i prodotti donati hanno raggiunto quota 546.195 kg (contro i 522.809 kg del 2025), registrando una variazione positiva del +4,47%. Il traguardo è stato tagliato grazie al lavoro di 14.000 volontari e alla disponibilità di 1.100 punti vendita.

Questo il dettaglio della raccolta suddiviso per provincia:

Agrigento: 44.015 kg (+16,97% rispetto ai 37.629 kg del 2025)

44.015 kg (+16,97% rispetto ai 37.629 kg del 2025) Caltanissetta: 26.261 kg (+1,18% rispetto ai 25.953 kg del 2025)

26.261 kg (+1,18% rispetto ai 25.953 kg del 2025) Catania: 118.506 kg (+2,02% rispetto ai 116.155 kg del 2025)

118.506 kg (+2,02% rispetto ai 116.155 kg del 2025) Enna: 14.343 kg (-10,06% rispetto ai 15.948 kg del 2025)

14.343 kg (-10,06% rispetto ai 15.948 kg del 2025) Messina: 70.693 kg (+5,46% rispetto ai 67.034 kg del 2025)

70.693 kg (+5,46% rispetto ai 67.034 kg del 2025) Palermo: 129.806 kg (+7,61% rispetto ai 120.628 kg del 2025)

129.806 kg (+7,61% rispetto ai 120.628 kg del 2025) Ragusa: 34.506 kg (+0,89% rispetto ai 34.201 kg del 2025)

34.506 kg (+0,89% rispetto ai 34.201 kg del 2025) Siracusa: 46.326 kg (+7,17% rispetto ai 43.227 kg del 2025)

46.326 kg (+7,17% rispetto ai 43.227 kg del 2025) Trapani: 61.736 kg (-0,48% rispetto ai 62.031 kg del 2025)

Il valore del tempo e il protagonismo dei giovani

Oltre ai volumi di cibo raccolti, l’edizione di quest’anno ha messo in luce la straordinaria partecipazione di tantissimi ragazzi, studenti e gruppi di amici che hanno scelto di dedicare il proprio sabato ai supermercati per accogliere i donatori e spiegare il senso dell’iniziativa.

«In questa trentesima edizione vorrei sottolineare soprattutto il valore della partecipazione dei tanti giovani che hanno scelto di dedicare il proprio tempo alla Colletta. La loro presenza nei supermercati racconta una generazione che ha voglia di esserci, di mettersi in gioco e di assumersi una responsabilità verso gli altri», dichiara Marco Piuri, presidente della Fondazione Banco Alimentare.

Un concetto ribadito anche a livello regionale dai vertici associativi:

«Accanto ai numeri, però, voglio soffermarmi sul significato di una semina che continua a dare frutti. Ogni incontro, ogni gesto di attenzione è un seme che può germogliare nel tempo», sottolinea Pietro Maugeri, presidente di Banco Alimentare della Sicilia.

«Un risultato importante, che va oltre i numeri e assume un significato particolare alla luce del tema scelto per questa edizione: la pace. Abbiamo visto che dietro ogni donazione non c’è soltanto un gesto di solidarietà, ma il desiderio di farsi carico del bisogno dell’altro», commenta Santo Giordano, presidente di Banco Alimentare Sicilia Occidentale.

Le istituzioni e le adesioni alla Giornata Mondiale dei Poveri

La trentesima edizione ha ricevuto il riscontro delle supreme cariche istituzionali: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rinnovato la propria partecipazione con una donazione personale, mentre la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la Colletta in un videomessaggio «un’iniziativa preziosa che mostra il volto più bello della nostra nazione».

L’evento, promosso per aderire alla Giornata Mondiale dei Poveri 2026 indetta da Papa Leone XIV, ha ottenuto il patrocinio del Comitato Nazionale per l’VIII centenario della morte di San Francesco d’Assisi, avvalendosi della collaborazione di numerosi enti, forze armate e associazioni di volontariato.

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